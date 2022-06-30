Haberler Haberler DOLAR NE KADAR OLDU? 30 HAZİRAN 2022 ALTIN GRAM FİYATI - EURO/STERLİN KAÇ TL?

DOLAR NE KADAR OLDU? 30 HAZİRAN 2022 ALTIN GRAM FİYATI - EURO/STERLİN KAÇ TL?

Dolar, euro, sterlin gibi para birimlerinin Türk Lirası karşılıkları araştırılırken altın piyasalarındaki son durum da araştırma konularının başında geliyor... Peki, 30 Haziran 2022 itibarıyla döviz piyasalarında hareketlilik yaşandı mı? Çeyrek, Yarım, Tam Altın fiyatlarınde değişim yaşandı mı? Gram Altın ne kadar? Döviz piyasalarındaki son durumu ve altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 12:40 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022 Perşembe 12:50
DOLAR NE KADAR OLDU? 30 HAZİRAN 2022 ALTIN GRAM FİYATI - EURO/STERLİN KAÇ TL?

30 HAZİRAN 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 16,66 (Alış) - 16,68 (Satış)

EURO: 17,42 (Alış) - 17,44 (Satış)

İngiliz Sterlini: 20,13 (Altın) - 20,23 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 972,68 (Alış) - 972,82 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.592,00 (Alış) - 1.611,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.177,00 (Alış) - 3.222,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.354,00 (Alış) - 6.421,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.500,00 (Alış) - 6.599,00 (Satış)

DİĞER
Son Dakika: Efsaneye en acı veda! Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlanıyor
Son yolculuğuna uğurlanan Cüneyt Arkın'ın cenazesinde tepki çeken hareket: "Burası manzara değil beyefendi"
Galatasaray'a Konyasporlu daha! Bu kez...
Yıldız isimde geri sayım! 3 yıllık sözleşme...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS-2022/1 TERCİHLERİ BAŞLADI | KILAVUZ EKRANI...
Asgari ücret zam oranı ne kadar?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
SON DAKİKA: MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE!
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Valverde'nin yeni adresi belli oldu! Valverde'nin yeni adresi belli oldu! 12:31
Anadolu Efes'ten uzun forvet takviyesi! Anadolu Efes'ten uzun forvet takviyesi! 12:09
Juventus resmen açıkladı! Ayrılık... Juventus resmen açıkladı! Ayrılık... 12:09
3 isme yapılan teklifler ortaya çıktı! İşte o rakamlar 3 isme yapılan teklifler ortaya çıktı! İşte o rakamlar 11:51
Ergin Ataman: İngiltere'yi yenip... Ergin Ataman: İngiltere'yi yenip... 11:17
Galatasaray'a Konyasporlu daha! Bu kez... Galatasaray'a Konyasporlu daha! Bu kez... 11:10
Daha Eski
İtalya - Türkiye maçı saat kaçt? İtalya - Türkiye maçı saat kaçt? 10:54
Yıldız isimde geri sayım! 3 yıllık sözleşme... Yıldız isimde geri sayım! 3 yıllık sözleşme... 10:13
Jesus istedi yönetim alıyor! İşte F.Bahçe'nin yeni sol beki Jesus istedi yönetim alıyor! İşte F.Bahçe'nin yeni sol beki 09:55
Pjanic'ten şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı! Pjanic'ten şampiyonluk mesajı ve Galatasaray itirafı! 09:11
Transferi böyle duyurdu! "İş ıslak imzaya kaldı" Transferi böyle duyurdu! "İş ıslak imzaya kaldı" 08:57
Güven Yalçın'a sürpriz talip! İtalyanlar duyurdu Güven Yalçın'a sürpriz talip! İtalyanlar duyurdu 00:39