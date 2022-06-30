DOLAR NE KADAR OLDU? 30 HAZİRAN 2022 ALTIN GRAM FİYATI - EURO/STERLİN KAÇ TL?

30 HAZİRAN 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 16,66 (Alış) - 16,68 (Satış)

EURO: 17,42 (Alış) - 17,44 (Satış)

İngiliz Sterlini: 20,13 (Altın) - 20,23 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 972,68 (Alış) - 972,82 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.592,00 (Alış) - 1.611,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.177,00 (Alış) - 3.222,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.354,00 (Alış) - 6.421,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.500,00 (Alış) - 6.599,00 (Satış)