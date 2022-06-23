XBOX GAME PASS HAZİRAN 2022 | Game Pass'e hangi oyunlar eklenecek, Haziran ayı xbox yeni oyunları neler?

PlayStation Plus abonelerine ücretsiz dağıtılmasıyla oyunseverlerin gündemine yerleşen FIFA 22'nin Game Pass'e de ekleneceği bir süredir konuşulanlar arasındaydı. Geçtiğimiz haftalarda tarihiyle birlikte duyuran Microsoft, popüler futbol oyununun Game Pass'e ekleneceğini duyurdu. İşte Haziran ayı ve 1 Temmuz'da Xbox'a eklenecek oyunların listesi...

XBOX GAME PASS HAZİRAN AYI OYUNLARI VE TARİHLERİ

21 Haziran

Shadowrun Trilogy – (Konsol)

Total War: Three Kingdoms – (PC)

23 Haziran

FIFA 22 (EA Play) – (Konsol, PC)

Naraka: Bladepoint – (Konsol, PC)

1 Temmuz

Far Cry 5 – (Konsol, PC)

HAZİRAN AYI SONUNDA GAME PASS'TEN KALDIRILACAK OYUNLAR