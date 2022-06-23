Haberler Haberler XBOX GAME PASS HAZİRAN 2022 | Game Pass'e hangi oyunlar eklenecek, Haziran ayı xbox yeni oyunları neler?

XBOX GAME PASS HAZİRAN 2022 | Game Pass'e hangi oyunlar eklenecek, Haziran ayı xbox yeni oyunları neler?

Microsoft, xbox ve PC kullanıcıları için sunmuş olduğu oyun abonelik hizmeti Game Pass'te kullanıcıları yeni oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Büyük yapımlarla kullanıcılarının yüzünü güldüren Microsoft, bu ayın bombası FIFA 22'nin Game Pass'e ekleneceğini geçtiğimiz haftalarda duyurmasının ardından, Haziran ayının son çeyreğinde gelecek yeni oyunları da açıkladı. İşte Xbox Game Pass oyunlarına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 15:42 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 16:00
XBOX GAME PASS HAZİRAN 2022 | Game Pass'e hangi oyunlar eklenecek, Haziran ayı xbox yeni oyunları neler?

PlayStation Plus abonelerine ücretsiz dağıtılmasıyla oyunseverlerin gündemine yerleşen FIFA 22'nin Game Pass'e de ekleneceği bir süredir konuşulanlar arasındaydı. Geçtiğimiz haftalarda tarihiyle birlikte duyuran Microsoft, popüler futbol oyununun Game Pass'e ekleneceğini duyurdu. İşte Haziran ayı ve 1 Temmuz'da Xbox'a eklenecek oyunların listesi...

XBOX GAME PASS HAZİRAN AYI OYUNLARI VE TARİHLERİ

21 Haziran

  • Shadowrun Trilogy – (Konsol)
  • Total War: Three Kingdoms – (PC)

23 Haziran

  • FIFA 22 (EA Play) – (Konsol, PC)
  • Naraka: Bladepoint – (Konsol, PC)

1 Temmuz

  • Far Cry 5 – (Konsol, PC)

HAZİRAN AYI SONUNDA GAME PASS'TEN KALDIRILACAK OYUNLAR

  • FIFA 20 (Konsol ve PC)
  • MotoGP 20 (Bulut, Konsol ve PC)
  • Jurassic World Evolution (Konsol ve Bulut)
  • Last Stop (Bulut, Konsol ve PC)
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