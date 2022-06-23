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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! 23 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Haziran ayı Merkez Bankası Kararı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için beklenen gün geldi ve vatandaşlar Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararının saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı. Bunun yanı sıra, 'Faizler artacak mı, düşecek mi, sabit mi tutulacak? Merkez bankası kararı ne olacak, Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı piyasayı nasıl etkileyecek?' soruları da gündemde yerini aldı. İşte 23 Haziran Merkez Bankası faiz kararında son dakika gelişmeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 14:12
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! 23 Haziran Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Haziran ayı Merkez Bankası Kararı

Merkez Bankası toplantısından çıkan Haziran ayı faiz kararını bekleyen milyonlarca vatandaş, verilecek kararın döviz kurlarını ve Borsa İstanbul'u nasıl etkileyeceğini merak ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının sabit tutup tutmayacağı sorgulanmaya devam ederken; 'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın, dolar, euroda son durum ne? Merkez Bankası Haziran ayı faiz beklentisi ne?' soruları arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararının detayları haberimizde...

HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Haziran ayı faiz kararı 23 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

Merkez Bankası yüzde 14 olan faiz oranını sabit tuttu.

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HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR? FAİZ ORANI SABİT Mİ TUTULACAK?

Haziran ayı Merkez Bankası kararı öncesinde yorum yapan ekonomistler, faiz oranının Haziran ayında da sabit tutulacağını öngördüklerini belirtiyor.

HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'FAİZ' ÇIKIŞI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide son durumu değerlendirdi ve faiz artırımına dair şu açıklamalarda bulundu:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var.

Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz.

Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."

MAYIS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Mayıs ayında da faizi yüzde 14'te sabit tuttu ve yılın ilk 5 ayında faiz oranı değişmedi.

BİR SONRAKİ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 21 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

TCMB 2022 TOPLANTI TARİHLERİ

  • 23 Haziran 2022
  • 21 Temmuz 2022
  • 18 Ağustos 2022
  • 22 Eylül 2022
  • 20 Ekim 2022
  • 24 Kasım 2022
  • 22 Aralık 2022

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