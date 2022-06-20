Haberler Haberler MSÜ TERCİH SONUÇ EKRANI 2022 - PERTEM | Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, MSÜ sonuçlarına nereden bakılır?

MSÜ TERCİH SONUÇ EKRANI 2022 - PERTEM | Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, MSÜ sonuçlarına nereden bakılır?

MSÜ tercih sonuçları bugün https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden açıklanacak ve askeri eğitim alma hayali kuran binlerce gencin akıbeti belli olacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, MSÜ tercih sonuçlarına nasıl bakılır? İşte MSÜ PERTEM tercih sonuç ekranına dair merak edilenler ve MSÜ sonuçlarında son dakika gelişmeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:22 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:40
MSÜ TERCİH SONUÇ EKRANI 2022 - PERTEM | Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, MSÜ sonuçlarına nereden bakılır?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) yerleştirme sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı, heyecanla bekleyen binlerce aday tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte MSÜ 2022 tercih sonuç ekranı - PERTEM'e dair detaylar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yerleştirme sonuçlarının il olarak 17 Haziran 2022 Cuma günü açıklanacağı duyurulmuştu ancak yapılan son duyurunun ardından sonuç tarihlerinde değişiklik olduğu bildirilerek, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusunun 20 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılacağı duyuruldu.

MSÜ 2022 tercih sonuçları bugün (20 Haziran Pazartesi) açıklanacak ve açıklanmasının ardından son gelişmeler, detaylar haberimizde yer alacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR, NEREDE AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden ilan edilecek

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

MSÜ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK, NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları'nın tümü kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilecek ve Harp Okulları'na yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp devam etmeyen adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak kabul edilecek.

"Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir.

Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday, Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

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