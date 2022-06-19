YKS YDT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLARI 📌 | YKS soru kitapçıkları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? YKS puan hesaplama 2022

YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

Milyonlarca öğrencinin uzun bir süredir bekldiği, hazırlandığı YKS sınavının ikinci ayağı olan YDT sınavı, 19 Haziran Pazar günü yapılacak. Veliler ve öğrenciler sınavın ardından sınavda çıkmış soruları ve cevaplarını kontrol edecek. YKS 3. oturum YDT sınavı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

2022 YDT SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? KAÇTA BİTİYOR?

2022 yılının üniversite sınavı YKS'nin 2. oturumu olan AYT, 19 Haziran Pazar günü saat 15:45'te başlayacak. Sınavda adaylara 120 dakika süre tanınacaktır.

YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS üniversite sınavı ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

YKS (AYT YDT) SINAV SAATLERİ NE ZAMAN?

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.15), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.15), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.45), 80 soru 120 dakika