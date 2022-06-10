Haberler Haberler AUZEF AKSİS SINAV SONUÇ EKRANI | AUZEF final sonucu ve fark notu nasıl öğrenilir? AUZEF geçme notu kaç?

AUZEF AKSİS SINAV SONUÇ EKRANI | AUZEF final sonucu ve fark notu nasıl öğrenilir? AUZEF geçme notu kaç?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarının sonuçları açıklandı. Sınava giren binlerce öğrenci, AKSİS üzerinden aldığı notu görüntülemek için; arama motorunda 'AUZEF sınav sonuçlarına nereden bakılır, AUZEF ders geçme notu kaç? AUZEF bütünleme sınavı olacak mı, AUZEF yaz okulu var mı' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte AUZEF final sınavlarına ve 3 ders sınavlarına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2022 Cuma 08:00
AUZEF AKSİS SINAV SONUÇ EKRANI | AUZEF final sonucu ve fark notu nasıl öğrenilir? AUZEF geçme notu kaç?

AUZEFsınav sonuçlarının ne zaman açıklandı ve dönem daha geride kalırken; ders notlarını ve ders geçme notunu öğrenmek isteyen öğrenciler 'AUZEF derslerin harf notu nasıl öğrenilir, AUZEF ders geçme notu kaç? Üç ders sınavları ne zaman yapılacak?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi finallerine dair detaylar...

AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sınav sonuçları 9 Haziran Perşembe günü açıklandı.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 2 - 3 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak.

MEZUNİYETE ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de gerçekleştirilecek.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde ders puanları hesaplanırken; açık öğretim programlarında 4 yanlış 1 doğruyu götürür, uzaktan eğitim programlarında yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Bir öğrencinin değerlendirmeye katılabilmesi için açık öğretim programı öğrencilerinin bitirmeve telafi sınavlarında en az 40, uzaktan öğretim programı öğrencilerinin ise en az 50 alma zorunluluğu bulunmaktadır.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

AUZEF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 alması gerekiyor.

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