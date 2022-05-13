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BİLSEM SONUÇ SORGULAMA 2022 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı. MEB tarafından BİLSEM'lerde eğitim görmeye hak kazanacak öğrencileri belirlemek için gerçekleştirilen sınav aşamalarından yetenek alanlarına göre değerlendirme 8 Mayıs'ta sona ermişti. Sonuçlar ise 13 Mayıs'ta yani bugün açıklandı. Peki, meb.gov.tr giriş ile BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 BİLSEM yetenek alanları sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 15:00 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 15:30
BİLSEM SONUÇ SORGULAMA 2022 | BİLSEM sonuçları açıklandı mı?

BİLSEM sonuçları için geri sayım sona erdi. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınması işlemleri 19 Şubat 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin başvuru sonuçları ise MEB tarafından yayımlanan takvime göre bugün içerisinde erişime açılacağı duyurulmuştu. Sonuçlar az önce MEB tarafından resmi site üzerinden erişime açıldı. Peki BİLSEM sınav sonucu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

BİLSEM 2022 sonuçları açıklandı! Adaylar https://www.meb.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimlik numarası, Doğum tarihi ve Güvenlik kodunu girdikten sonra ön değerlendirme sonuçlarını görüntületebilecek.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin başvuru sonuçları açıklandıktan sonra randevuların oluşturması 16-30 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. 3 Haziran tarihinde Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Bireysel değerlendirme işlemleri 13 Haziran 12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştilecek. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 19 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA 2022 BİLSEM 2022 ön değerlendirme sonuçları sorgulama ekranı...

2022 BİLSEM TAKVİMİ

13 Mayıs 2022 - Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
16-23 Mayıs 2022 - İtiraz başvurularının alınması
24-30 Mayıs 2022 - İtirazların değerlendirilmesi
16-30 Mayıs 2022 - Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
03 Haziran 2022 - Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirmelerin yapılması
19 Ağustos 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
22-26 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
29 Ağustos 2022 - 05 Eylül 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
29 Ağustos 2022 - 09 Eylül 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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