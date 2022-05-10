Tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır? Tavuklu hünkar beğendi için hangi malzemeler gerekli? İşte Tavuklu hünkar beğendi yemeğine dair bilmeniz gerekenler

İster misafirlerinize isterseniz de akşam yemeklerinde ailenize yapabileceğiniz tavuklu hünkar beğendi tarifi, lezzetiyle hafızalara kazınan şahane bir tarif. Peki, tavuklu hünkar beğendi nasıl yapılır? Tadına doyum olmayan tavuklu hünkar beğendi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...



TAVUKLU HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Tavuklu hünkar beğendi malzemeler

2 bostan patlıcan

1 yemek kaşığı un

Yarım çay bardağı tereyağı

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

250 g kuşbaşı tavuk eti

1 soğan

1 havuç

1 su bardağı su

1 defne yaprağı

2 domates

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber



TAVUKLU HÜNKAR BEĞENDİ YAPILIŞI

Bostan patlıcanların üzerini bıçakla birkaç yerinden delin ve fırın ızgarasında yumuşayıncaya kadar közleyin.

Hafif soğuyunca kabuklarını soyup el blenderinden pürüzsüz bir kıvam alana kadar geçirin.

Unu bir sos tenceresine alarak tereyağının yarısı ile pembeleşinceye kadar kavurun.

Sütü azar azar ekleyip karıştırın.

Patlıcanı ilave edin.

Rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiber ekleyin ve ocaktan alın.

Ayrı bir tencerede yemeklik doğranmış soğan, kuşbaşı tavuk, sarımsak, küp doğranmış havuç, el blenderinden geçirdiğiniz domates ve defne yaprağını zeytinyağında kavurun.

1 çay kaşığı un ve 1 su bardağı su ekleyip etler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Tuz, karabiber ile tatlandırın.

Patlıcanı servis tabağına yayın.

Üzerine etleri yerleştirip servis yapın.