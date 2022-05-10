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NAFİLE ORUCU NASIL TUTULUR? | Nafile orucu nedir, nafile orucuna nasıl niyet edilir? Nafile orucunu kimler tutar?

Nafile orucunun detayları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı, 'nafile orucu nedir, neden tutulur, nafile orucuna nasıl niyet edilir?' soruları gündemde yerini aldı. Farz, vacip ve nafile olmak üzere üçe ayrılan oruç ibadetine dair merak edilenler ve nafile orucu hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 15:30
NAFİLE ORUCU NASIL TUTULUR? | Nafile orucu nedir, nafile orucuna nasıl niyet edilir? Nafile orucunu kimler tutar?

Nafile orucunun ne olduğu ve nafile orucunun nasıl tutulacağına dair detaylar araştırılmaya başladı. Peki, nafile orucunun faziletleri nedir, Diyanet'e göre nafile orucu nasıl tutulur, kimler nafile orucu tutabilir? İşte nafile orucuna dair merak edilenler...

NAFİLE ORUCU NEDİR?

Nafile orucu, kişiye farz veya vacip olmadığı hâlde, isteğe bağlı olarak Ramazan ayının dışında tutulan oruç olarak bilinmektedir. Nafile de olsa, başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Bu nedenle diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi, bozulan nafile orucun da kaza edilmesi Hanefîlere göre vacip sayılmaktadır.

NAFİLE ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Bu nedenle, nafile orucu için 'niyet ettim, niyet eyledim Allah rızası için Nafile orucu tutmaya' denmesi yeterlidir.

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

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