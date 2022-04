ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | 29 Nisan On numara sonuçları ekranı - Milli Piyango On Numara sorgulama

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI - Milli Piyango'nun düzenlediği On Numara'nın, 29 Nisan 2022 Cuma günü çekilişi gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler '29 Nisan On Numara çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Detaylar haberimizde...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ YAPILDI MI?

On Numara'da 34 no'lu çekiliş 29 Nisan Cuma günü saat 20.30'da yapıldı ve milli piyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı. On Numara bu hafta devretti. İkramiye tutarı ise 777 milyon TL'yi buldu.

29 NİSAN ON NUMARA SONUÇLARI

12, 13, 15, 18, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 57, 59, 60, 65, 67, 73, 79