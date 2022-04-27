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Adana'da lösemili çocuklar ve aileleri LÖSEV iftar yemeğinde buluştu!

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana Şubesi, lösemili, kanser hastası çocuklar ile aileleri ve yetişkin kanser hastaları için iftar programı düzenledi. Programa katılan çocuklar, aileleriyle birlikte yemek sonrası düzenlenen etkinliklerle moral buldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 15:32
Adana'da lösemili çocuklar ve aileleri LÖSEV iftar yemeğinde buluştu!

LÖSEV, Ramazan Ayı boyunca Türkiye'nin birçok kentinde lösemili veya kanser hastası çocuklar ve aileleri için iftar programları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Adana'da bir otelde 200 ailenin katılımıyla iftar yemeği düzenlendi. Fasıl eşliğinde verilen iftarda aileler birlik ve dayanışmanın verdiği mutluluğu yaşadı. Çocuklar ise palyaço ve süper kahraman kostümü giyen gönüllülerle oyun oynadı. Yemeğin ardından "Hacivat ve Karagöz" gösterisi sergilendi. Daha sonra LÖSEV çalışanları tarafından sunumlar yapıldı.

'ÖNCE ÇOCUKLAR İYİLEŞSİN'
Etkinlikte konuşan LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, Adana'da lösemili, kanser hastası çocuklar ile aileleri ve yetişkin kanser hastalarıyla iftar yemeğinde bir araya geldiklerini söyledi. Ailelerle böyle anlamlı günlerde birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Ünver, "Bu tür etkinlikler onlara moral vermek açısından çok önemli. Ramazan, dayanışmanın öne çıktığı aylardan biri fakat biz ailelerimizle tedavi süreçlerinde ve sonrasında da birlikteliğimize devam ediyoruz. 'Önce çocuklar iyileşsin' diyerek bir Ramazan kampanyası başlattık. Bu kampanyada diyoruz ki; filtre, zekat ve fidye bağışlarınızla önce çocuklar iyileşsin. Lösemi, tedavi edilebilen bir hastalık fakat bu süreçte toplum desteği hayati önem taşıyor. Bunun için tüm bağışları doğrudan hastalarımıza ulaştırıyoruz. Gıda kolilerini, et yardımlarını elden teslim ediyoruz. Zekat bağışlarını da hastalarımıza maddi yardım veriyoruz. LÖSEV olarak her türlü ihtiyaçlarında onların yanındayız. Onları hayata bağlamak için var gücümüzle çabalıyoruz" diye konuştu.

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