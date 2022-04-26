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Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman yatacak? 2022 yaşlı ve engelli maaşlarının ödeme tarihleri belli oldu mu?

Kabine toplantısında önemli konular ele alındı. Gerçekleştirilen toplantıda yaşlı ve engelli maaşlarının ödeme tarihleri değerlendirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası maaşların yatacağı tarihi açıkladı. Peki Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? 2022 yaşlı ve engelli maaşları ne kadar, bayramdan önce ödenir mi? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 11:00
Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman yatacak? 2022 yaşlı ve engelli maaşlarının ödeme tarihleri belli oldu mu?

Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştiren Kabine toplantısında yaşlı ve engelli maaşlarının ödeme tarihleri değerlendirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası maaşların yatacağı tarihi açıkladı. Peki Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? 2022 yaşlı ve engelli maaşları ne kadar, bayramdan önce ödenir mi?

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, TARİH BELLİ OLDU MU?
Yaşlı ve engelli maaşları 29 Nisan Cuma günü ödenecek. Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Yaşlı ve engelli maaşları Cuma günü ödenecek'' dedi.

2022 RAMAZAN BAYRAMI'NDA ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler yer almıyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

YAŞLI AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIKLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Şubat ayı içerisinde yaklaşık 1 milyar 31 milyon lira tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını belirten Yanık, "Ödeme dönemi içerisinde yaklaşık 799 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapılacak." bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda toplamda 1 milyar 830 milyon lira ödeme gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 liradan 1084 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 liradan 865 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 liradan 1298 liraya yükseldi.

Bu doğrultuda şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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