KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR | Kadir Gecesi'nde hangi dualar okunur? Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler neler?

Kadir Gecesi, Ramazan ayı içerisinde idrak edilen ve birçok Müslüman için oldukça önem taşıyan bir gündür. Birçok kişi Kadir Gecesi'ni kandil olarak bilse de aslında kandil değildir ve birçok ibadet ve duayla karşılanan bu gecede eller semaya kalkar; af dilenir, dua edilir ve namaz kılınır. Peki, Kadir Gecesi'nde hangi dualar okumak gerekir, nasıl namaz kılınır? Kadir Gecesi'nde tesbih namazı mı kılmak gerekir? İşte Kadir Gecesi'ne dair merak edilenler...

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR

Kadir Gecesi, Ramazan ayında idrak edilen yoğun ibadetlerin, ruhun üzerindeki etkilerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanılan bir gecedir. Kadir Gecesi yapılacak dualar ve okunacak tesbihatlar şöyle:

KADİR GECESİ OKUNACAK SURELER

Yasin

Tebareke

Amme

Kadir Suresi

İnşirah Suresi

Bu beş sureyi Kadir Gecesi okumanın fazileti oldukça büyüktür.

KADİR GECESİ OKUNACAK TESBİHLER

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar " estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat( Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)

- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur ki: "Her kim bu duayı üç defa okursan Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (s.a.v.) KADİR GECESİ ETTİĞİ DUALAR

Hazreti Muhammed (s.a.v) Kadir Gecesi'ne oldukça önem verirdi ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi şu duayı okurdu:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni"

Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

KADİR GECESİ NELER YAPILIR, NASIL İBADET EDİLİR?

Kadir Gecesi melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmet de iner. Kadir Gecesi, her iş için bir selamet ve saadet gecesi olarak bilinir. Bu gecenin kıymetini bilen ve onu iyilikle, ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında şerefe nail olur.

Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse 5 vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kişinin kazası yoksa nafile kılar.

Kişiler bu gece Kur'ân–ı Kerim okumalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girilmeli.

Mü'minlerle helalleşilmeli, rızaları alınmalı.

Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek içten dualar edilmeli.

Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

KADİR GECESİNİN ANLAMI NEDİR? KADİR GECESİ NE OLDU?

Kur'an-ı Kerim'in indiğini bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile aktarmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bu gecenin önemini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Kadir 1) diyerek ifade eder.

Allah (c.c.) Kadir Suresinde şu sözleri göndermiştir:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."