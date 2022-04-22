Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 3600 Ek Gösterge müjdesi! Tarih verdi...

Başkan Erdoğan, "Haftalarca evlerine gidemeyen, çocuklarının yüzünü göremeyen, sevdikleriyle ancak telefon ekranından hasret gideren kardeşlerimiz oldu. Yine bu salgın döneminde Murat Dilmener, Cemil Taşçıoğlu ve Feriha Öz gibi saygın hocalarımızın da aralarında yer aldığı pek çok bilim insanımızı, ülkemizin yetiştirdiği değerlerimizi kaybettik. Vazife esnasında vefat edenler başta olmak üzere dar-ı bekaya uğurladığımız tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

"SAĞLIKTAN DAHA BÜYÜK MUTLULUK OLAMAYACAĞI GERÇEĞİ..."

Milletin, sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçteki mücadelelerini ve gösterdikleri fedakarlıklarını asla unutmayacağını ve daima şükranla, minnetle yad edeceğini dile getiren Erdoğan, salgının, Kanuni Sultan Süleyman'ın, "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." sözündeki derin hikmeti, dünyada sağlıktan daha büyük mutluluk olamayacağı gerçeğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Sürecin, kaliteli, yaygın ve erişilebilir sağlık hizmetleriyle güçlü sağlık altyapısına sahip olmanın ehemmiyetini tekrar hatırlattığını belirten Erdoğan, "Allah'a hamdolsun, son 20 yılda sağlığa yaptığımız yatırımların karşılığını geride bıraktığımız iki yılda katbekat fazlasıyla alma imkanı bulduk. Ülkemizin farklı şehirlerinde açtığımız toplam 25 bin 298 yataklı 19 şehir hastanemiz insan hayatının söz konusu olduğu bu kritik dönemde çok önemli roller üstlendi. Muhalefetin engellemek için gece gündüz uğraştığı bu modern tesisler salgın tarzı kitlesel hastalıklarla mücadelede dünyada örnek alınan kurumlar haline dönüşmüştür." dedi.

Başkan Erdoğan, rekor sürelerde inşasını tamamlayıp hizmete sundukları 1008'er yataklı 2 acil durum hastanesiyle de bu alanda yeni bir çığır açtıklarını belirterek, "Sadece salgın döneminde 16 bin 159 yataklı sağlık tesisinin inşaatını tamamlayıp devreye alarak büyük bir başarıya imza attık. 'İsraf' denilen, 'Ne gerek var' diye eleştirilen sağlık projelerimizin tamamı bu süreçte 10 binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu." ifadelerini kullandı.

"3600 EK GÖSTERGE MESELESİNİ YIL BİTMEDEN NETİCELENDİRMEKTE KARARLIYIZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda paylaştıkları sağlıkta şiddetin engellenmesi ve mali iyileştirmeler başta olmak üzere tüm müjdelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi ve 3600 ek göstergeyle ilgili son duruma dair de açıklamalarda bulundu.

14 Mart'ta sağlık çalışanlarına yönelik 5 müjde verdiklerini hatırlatan Erdoğan, "İlk müjdemiz, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin, bu tür suçların katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik bir yasal düzenlemeydi. Komisyon aşaması biten bu teklif inşallah bayramdan sonra Genel Kurula gelerek, milletvekillerimizin takdiriyle kanunlaşacaktır." diye konuştu.

diye konuştu. İkinci müjdenin Mesleki Sorumluluk Kurulu olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu düzenlemeyle, mesleki faaliyetleri sebebiyle doktorlara açılacak tazminat davalarının önce Sağlık Bakanlığı bünyesindeki bir kurulda değerlendirilmesini sağlayacak yeni bir mekanizma oluşturuluyor. Yeni düzenleme, şayet doktorun kasıtlı ihmaline dayanmayan bir tazminat kararı söz konusuysa, vatandaşımızın mağdur olmaması için bunu da devletin üstlenmesini öngörüyor. Şiddetle aynı kanun teklifi kapsamındaki bu düzenleme de inşallah bayram sonrası Genel Kurul gündemine gelecek.

Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili iyileştirmelerdi. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız oldukça kapsamlı hazırlık gerektiren mali iyileştirmeler konusunu çalışıyor. İnşallah en kısa sürede neticesini sizlerle paylaşacağız. Sabit ek ödemeleri bordroya yansıtılacak sağlık çalışanlarımızın bu sebeple herhangi bir hak kaybına uğramamaları da temin edilecektir.

İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız oldukça kapsamlı hazırlık gerektiren mali iyileştirmeler konusunu çalışıyor. İnşallah en kısa sürede neticesini sizlerle paylaşacağız. Sabit ek ödemeleri bordroya yansıtılacak sağlık çalışanlarımızın bu sebeple herhangi bir hak kaybına uğramamaları da temin edilecektir. Dördüncü müjdemiz, lisans mezunu hemşirelerimizin 3600 ek gösterge kapsamına alınması başta olmak üzere mali iyileştirmelerin emekliliğe de yansıması konusuydu. Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum.

Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum. Beşinci müjdemiz, aile hekimlerimizin ücretlerinde artış yapılmasıydı. Bu hususta da bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın çalışmaları yakında bitiyor. Böylece sağlık çalışanlarımız bu yaz aylarından itibaren her bakımdan daha huzurlu ve daha rahat şekilde hayatlarını sürdürebilecekler."

Başkan Erdoğan, verdikleri sözlerin her birini yakından takip ederek, mutlaka neticelenmesini temin edeceklerini vurguladı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN VERDİĞİ GÜVENLE HAYATIN DİĞER ALANLARINA DÖRT ELLE SARILIYORUZ"

Türkiye'deki her kesim gibi sağlıkçıların da çalışma ortamlarını iyileştirecek, refah seviyelerini yükseltecek, geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak adımlar atmanın en başta gelen sorumlulukları olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarımızın her meselesini kendi meselemiz, her kazancını kendi kazancımız görerek, samimiyetle çaba harcadığımızdan emin olunuz. Biz bugüne kadar ne muhalefet gibi popülizme tevessül ederek afaki söylemlere sarıldık ne de insanımızın sıkıntı yaşamasına seyirci kaldık. Günü kurtarmaktan ziyade 85 milyonun tamamının istikbalini garanti altına almayı hedefledik. Bugün de aynısını yapıyoruz. Küresel ekonominin durumunu da göz önüne alarak, hep birlikte Türkiye'yi bu fırtınalı denizden, sahili selamete çıkarmanın mücadelesini veriyoruz.

Temel hizmetlerin en başında gelen sağlık alanında başarılı olmadan diğer hiçbir konuda katettiğimiz mesafenin önemi olmadığına inanıyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en çok sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyor, en çok sizlere güveniyoruz. Tüm kamu personelinin neredeyse 3'te 1'ini oluşturan sağlıkçılarımıza 'ordu' derken lafın gelişi söylemiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında günün 24 saati vazife başında olan ve sayıları 1,3 milyon kişiye ulaşan sağlık çalışanlarımızın verdiği güvenle, hayatın diğer alanlarına dört elle sarılıyoruz. Sağlık sistemimizin taşıyıcı sütunları olarak gördüğüm siz kardeşlerimizin de tıpkı salgın döneminde olduğu gibi canla başla milletimize hizmet etmeyi sürdürdüğünüzden şüphe duymuyorum."