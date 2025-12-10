Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Sosyal medyadan duyurdu!

Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılacağı iddialarına, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Sözleşmesini uzatmayacağını ifade eden Icardi, açıklamasında "Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil" ifadelerine yer verdi.

ICARDı GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda alınan mağlubiyetin ardından ortaya atılan Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılacağı iddialarına yıldız futbolcudan yanıt gecikmedi. Paylaşımını "Beni özleyeceksiniz" sözleriyle tamamlayan Arjantinli futbolcu, sosyal medyada taraftara yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adımın iyi sattığını ve bazı Türk "gazetecilerin" kulüpten beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum… Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar.

Dünkü yenilgiyi örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz?

Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor.

Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil.

Size bir öpücük gönderiyorum.

Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz."