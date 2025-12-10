CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Sosyal medyadan duyurdu!

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Sosyal medyadan duyurdu!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, hakkında çıkan 'Galatasaray'ı bırakacak' iddialarına sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi. İddiaların Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco yenilgisinin örtbas edilmesi için kullanılan bir asılsız haber olduğunu belirten 32 yaşındaki golcü, paylaşımında "Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz." ifadelerini kullandı. İşte Icardi'nin o paylaşımı ve ayrılık iddialarına yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 23:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Sosyal medyadan duyurdu!

Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılacağı iddialarına, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Sözleşmesini uzatmayacağını ifade eden Icardi, açıklamasında "Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil" ifadelerine yer verdi.

ICARDı GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda alınan mağlubiyetin ardından ortaya atılan Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılacağı iddialarına yıldız futbolcudan yanıt gecikmedi. Paylaşımını "Beni özleyeceksiniz" sözleriyle tamamlayan Arjantinli futbolcu, sosyal medyada taraftara yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

"Adımın iyi sattığını ve bazı Türk "gazetecilerin" kulüpten beni arayıp sözleşmemin "yenilenmeyeceğini" söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum… Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar.

Dünkü yenilgiyi örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz?

Sözleşmem Haziran 2026'da bitiyor.

Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil.

Size bir öpücük gönderiyorum.

Icardi'yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz."

Icardi'den ayrılık iddialarına yanıt!

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM-CASPER
G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Son dakika: 2025'in üçüncü indirimi: Fed yılın son faiz kararını açıkladı
Yıldız isimden transfer itirafı!
REKLAM - TÜRK TELEKOM
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Halil Umut Meler Avrupa Ligi'nde o maçı yönetecek Halil Umut Meler Avrupa Ligi'nde o maçı yönetecek 22:58
Kopenhag 90'da 3 puanı kaptı! Kopenhag 90'da 3 puanı kaptı! 22:53
Karabağ'dan talihsiz mağlubiyet Karabağ'dan talihsiz mağlubiyet 22:48
TFF Tahkim Kurulu 86 futbolcunun cezalarını onadı TFF Tahkim Kurulu 86 futbolcunun cezalarını onadı 22:38
F.Bahçe Opet evinde farklı galip! F.Bahçe Opet evinde farklı galip! 22:35
Icardi'den ayrılık haberlerine tepki! Icardi'den ayrılık haberlerine tepki! 22:23
Daha Eski
Kenan Yıldız'a bir ödül daha! Serie A'da MVP seçildi Kenan Yıldız'a bir ödül daha! Serie A'da MVP seçildi 22:14
G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması! G.Saray'ın gözdesi Salah için transfer açıklaması! 20:33
Fırtına'nın derbi mesaisi başladı Fırtına'nın derbi mesaisi başladı 18:44
Brann'ın hocasından F.Bahçe sözleri: Eğer yenersek... Brann'ın hocasından F.Bahçe sözleri: Eğer yenersek... 18:40
PSG'li futbolcuların korku dolu anları! PSG'li futbolcuların korku dolu anları! 18:32
Paul Pogba deve yarışlarına ortak oldu! Paul Pogba deve yarışlarına ortak oldu! 16:23