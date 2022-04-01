Haberler Haberler 2022 ALES oturumu ne zaman, hangi gün yapılacak? ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

2022 ALES oturumu ne zaman, hangi gün yapılacak? ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Adayların heyecanla beklediği ALES sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek binlerce aday, 2022 ALES oturumuna kısa bir süre kala sınavın hangi gün yapılacağını ve sınav giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. İşte 2022 yılının ilk ALES sınavı ile ilgili bilgiler ve bilinmesi gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 13:05
2022 ALES oturumu ne zaman, hangi gün yapılacak? ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanan 2022 ALES/1 için başvurusunu tamamlayamayan adaylar artık sınav gününü bekliyor. Peki, merakla araştırılan ALES 1 ne zaman ve hangi gün yapılacak?

ALES NE ZAMAN?

ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan saat 10:15 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan saat 10:15 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES sınav giriş belgesi ise henüz yayınlanmadı...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 1 sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.

2022-ALES/2 NE ZAMAN?

SINAV TARİHİ: 21.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2022 - 04.07.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.09.2022

2022-ALES/3 NE ZAMAN?

SINAV TARİHİ: 20.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 30.09.2022 - 10.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.12.2022

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