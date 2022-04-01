2022 ALES oturumu ne zaman, hangi gün yapılacak? ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında başvuru süreci tamamlanan 2022 ALES/1 için başvurusunu tamamlayamayan adaylar artık sınav gününü bekliyor. Peki, merakla araştırılan ALES 1 ne zaman ve hangi gün yapılacak?

ALES NE ZAMAN?

ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan saat 10:15 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan saat 10:15 tarihinde gerçekleştirilecek. ALES sınav giriş belgesi ise henüz yayınlanmadı...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 1 sonuçları 12 Mayıs'ta açıklanacak.

2022-ALES/2 NE ZAMAN?

SINAV TARİHİ: 21.08.2022

BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2022 - 04.07.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.09.2022

2022-ALES/3 NE ZAMAN?

SINAV TARİHİ: 20.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 30.09.2022 - 10.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.12.2022