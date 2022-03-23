AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? | Açık Öğretim Lisesi sınav sonucu sorgulama ekranı ve geçme notu

AÖL sınav sonuçları ve geçme notunun kaç olduğu araştırılmaya devam ederken; 1-10 Mart arasında tamamlanan online AÖL sınavlarının ardından, birçok öğrenci tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağını sorgulanıyor. Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavı sorgulama ekranına dair detaylar haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 2. dönem sınavları 1-10 Mart tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. Sınava giren binlerce aday, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla beklemeye başladı. MEB tarafından düzenlenen AÖL sınavın sonuçlarına dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

AÖL sınav sonuçlarına dair yapılacak açıklamaların ardından detaylar haberimizde yer alacak.

AÖL SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

Binlerce öğrenci tarafından merak edilen AÖL sınav sonuçları, Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacak ve sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından; adaylar, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası ya da öğrenci numarası ile birlikte şifresini kullanarak sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Ayrıca, AÖL sınav sonucu öğrenmek isteyen adaylar ise e-Devlet giriş seçeneğini kullanabilecek.

👉AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Açık Öğretim Lisesi, 100'lük not sistemi üzerinden değerlendiriliyor. Bu sisteme göre, öğrencinin dersten geçmesi için ise en az 45 puan alması gerekiyor. 45 puanın altında not alan öğrenciler ise başarısız sayılıyor.