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MART 2022 KİRA ARTIŞ ORANI - Mart 2022 kira artışı hesaplama

MART KİRA ARTIŞ ORANI - TUİK, Şubat 2022 enflasyon oranını açıkladı. Buna göre Şubat 2022 enflasyonu yüzde 4,81 artarken, yıllık bazda yüzde 54,44 oldu. Şubat enflasyonunun belli olmasından sonra herkes kira artış oranı 2022 araması yapmaya başladı. İşte kira artış oranı 2022 rakamları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2022 Perşembe 11:00
MART 2022 KİRA ARTIŞ ORANI - Mart 2022 kira artışı hesaplama

KİRA ARTIŞ ORANI - TUİK, Şubat 2022 enflasyon oranını açıkladı. Buna göre Şubat 2022 enflasyonu yüzde 4,81 artarken, yıllık bazda yüzde 54,44 oldu. Şubat enflasyonunun belli olmasından sonra herkes kira artış oranı 2022 araması yapmaya başladı. İşte kira artış oranı 2022 rakamları...

MART 2022 AYI KİRA ARTIŞ ORANI
Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart 2022 için yüzde 25,98 oldu.


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