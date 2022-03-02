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ŞUBAT ENFLASYONU AÇIKLANDI MI? 2022 Şubat ayı enflasyonu ne oldu?

2022 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI - 2022 yılı Şubat ayının tamamlanmasıyla birlikte gözler, şubat ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ne kadar olacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Peki, 2022 yılı Şubat ayı enflasyonu ne oldu? Şubat enflasyonu açıklandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 15:27
ŞUBAT ENFLASYONU AÇIKLANDI MI? 2022 Şubat ayı enflasyonu ne oldu?

ŞUBAT ENFLASYON 2022 - Yılın ikinci ayının son ermesiyle gözler şubat ayı enfalasyon rakamlarına çevrildi. Peki, 2022 yılı Şubat ayı enflasyonu belli oldu mu? Şubat 2022 enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı ve bir önceki aya ait enflasyon rakamları...

2022 ŞUBAT ENFLASYONU AÇIKLANDI MI?👀

👉🏼2022 yılı Şubat ayı enflasyon oranının, 3 Mart Perşembe günü saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanması bekleniyor.

OCAK 2022 ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI❓

Yılın ilk ayında enflasyon rakamları, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11.10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde ise 48.69 artış olmuştu.

2021 yılık aylık ortalamalara göre yüzde ise bu artış, 22.58 olarak açıklanmıştı.

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