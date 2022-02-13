SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? İşte Survivor 13 Şubat 2. eleme adayı!

Ekranların sevilen yarışmalarından olan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak... 13 Şubat 2022 Survivor yeni bölümünde Ünlüler ve gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele verecek. Haftanın ilk eleme adayı Evrim'in ardından ikinci aday belli olacak. Öte yandan ada konseyinde yaşanan gergin anlar da merak ediliyor. Peki, Survivor 13 Şubat 2. eleme adayı kim? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

SURVIVOR 13 ŞUBAT 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star 13 Şubat Pazar günü yayınlandı. Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı ve 2. eleme adayı Gönüllüler takımından Atakan Işıktutan oldu.

SURVIVOR 12 ŞUBAT 1. ELEME ADAYI EVRİM OLDU!

12 Şubat Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında ada konseyi sonucunda en yüksek oyu alan Evrim haftanın ilk eleme adayı olmuştu.