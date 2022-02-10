3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ - SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında açıkladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki gelişmeleri TRT ortak yayınında değerlendirdi. Başkan Erdoğan "3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacaktır." dedi. (SON DAKİKA 3600 ek gösterge haberleri)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; 3, 4, 5 ve 6. teşvik bölgelerinde yer alan 58 ilde yatırım yaparak istihdam oluşturacak girişimcilere 7 puana kadar faiz desteği verileceğini açıkladı. Erdoğan, "Yabancı yatırımcılar için uzun vadeli yatırımların zamanıdır. Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapanlar her zaman kazanmıştır, bundan sonra da kazanacaktır." dedi. "İhracatta çok iyi konumdayız." diyen Erdoğan, "Şu anda 215-220 milyar dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak. Bunlar Türkiye'nin ihracattaki rekoru." açıklamasında bulundu.





Başkan Erdoğan, "Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz." diye konuştu. Erdoğan, "Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren ekonomi olma hedefiyle hareket ediyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Türkiye, finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Reel ekonomimiz, bu tehditleri tamamen boşa çıkaracak güç ve kabiliyettedir." diye konuştu. Erdoğan, "Seçim öncesine kadar faizin düştüğünü, kuru tetikleyen yüksek faizin düşüşü sebebiyle kurda da iyileşmenin olduğunu göreceğiz. Buna enflasyon da dahil." ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ!

Başkan Erdoğan, "(3600 ek gösterge) Bu konuda kararlılığımız var. Bu kararlılığımızla emeklilerimiz çok huzurlu bir ortama kavuşacak." diye konuştu. Erdoğan, "(3600 ek gösterge düzenlemesi ile) Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi çalışanlarımızın ve emeklilerimizin haklarında iyileştirmeler sağlanacaktır." dedi.



3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge devlet memurlarının aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli rol oynar. Devlet memurlarının ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına geliyor. Bu sebepten dolayı memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını talep ediyorlar. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve daha fazla emekli ikramiyesi alır.