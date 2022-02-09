Haberler Haberler İstanbul Fatih'te tedirgin eden çığlıkların altından Senegal'in kupa zaferi çıktı!

İstanbul Fatih'te tedirgin eden çığlıkların altından Senegal'in kupa zaferi çıktı!

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal, Mısır ile karşılaşmış normal süresi ve uzatma dakikalarının 0-0 tamamlanan karşılaşmada rakibini penaltı atışlarında 4-3 mağlup etmiş ve tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmıştı. İstanbul'un çeşitli semtlerinde oturan Senegal taraftarları büyük sevinç yaşadı. Durumdan habersiz olan mahalle sakinleri sokaktan gelen çığlıkları duyunca kısa süreli korku ve tedirginlik yaşadı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 09:58 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 10:03
İstanbul Fatih'te tedirgin eden çığlıkların altından Senegal'in kupa zaferi çıktı!

Corona virüs salgını nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın finali Kamerun'un başkenti Yaounde'de yapıldı.

Senegal Milli Futbol Takımı, Mısır Milli Futbol Takımı'na karşı mücadele etti.

Uzatmalara giden maçta, 120 dakikanın sonunda da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Senegal Mısır'ı penaltılarda 4-2 yenerek ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu oldu.

İstanbul'un çeşitli semtlerinde oturan Senegal taraftarları büyük sevinç yaşadı.

Geçtiğimiz pazar gece saatlerinde Fatih ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşayan Senegal taraftarı bir grup ise şampiyonluğu sokaklarda koşup çığlık atarak kutladı.

Durumdan habersiz olan mahalle sakinleri sokaktan gelen çığlıkları duyunca kısa süreli korku ve tedirginlik yaşadı.

Bir süre sonra koşup çığlık atan Senegallilerin şampiyonluğu kutladığı ortaya çıktı.

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