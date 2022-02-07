2022 YKS başvuru ve sınav tarihleri: YKS başvuruları başladı mı? (TYT, AYT, YDT) Üniversite sınavı başvuru takvimi belli oldu! YKS ne zaman?

"YKS ne zaman? YKS başvuruları ne zaman başlıyor?" sorularının yanıtları üniversite hayali kuran milyonlarca aday tarafından araştırılıyor. ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan başvurular, kılavuzun yayımlanması ile birlikte başlayacak. TYT, AYT ve YDT oturumları Haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki; YKS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte YKS başvuru ve sınav tarihleri 2022!

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak. Adaylar işlemlerini 7 Mart tarihine kadar yapabilecekler. Geç başvurular ise 16 Mart ve 17 Mart'ta alınacak.

YKS OTURUMLARI NE ZAMAN?

2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilir. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran, Alan Yeterlilik ve ve Yabancı Dil Testleri 19 Haziran'da yapılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.