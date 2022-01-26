GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK FİLMİ İZLE | Gizemli Adaya Yolculuk filminin konusu ne? Gizemli Adaya Yolculuk filminin oyuncuları kimler?

Journey 2 (Gizemli Adaya Yolculuk) Filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Aksiyon ve macera türündeki film merakla bekleniyor. Gizemli Adaya Yolculuk filmi eğlenceli dakikalar sunuyor. İşte Gizemli Adaya Yolculuk filmi hakkında merak edilenler...

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK FİLMİNİN KONUSU NE?

Sean Anderson (Josh Hutcherson) okyanus ortasında gizemli bir adadan şifreli bir sinyal alır. Onu durduramayacağını anlayan üvey babası Hank (Dwayne Johnson) maceraperest Sean ile birlikte ipuçlarının peşinden gider. Yolculuklarına helikopter pilotu Gabato ve onun genç, güzel, inatçı kızı Kailani de eşlik edince gizemli adanın peşine düşen ekip tamamlanır. Bir hortum fırtınası sonrası gözlerini kumsalda açan ekip, geçidi keşfettikten sonra cennet misali bir manzarayla karşılaşırlar. Altından şelaleler, volkanlar, farklı canlı türleri ve daha bir çok sır onları beklemektedir: tabii Sean'ın büyükbabasıyla birlikte!

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK FİLMİ OYUNCULARI!

Josh Hutcherson,Dwayne Johnson,Michael Caine gibi önemli oyuncular Gizemli Adaya Yolculuk filminde rol alan isimler.