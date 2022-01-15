Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru! 1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanokogi hangi alanda altın madalya kazanmış?

Hangisi Türkçe sözlüklerde tanımı olan bir kelime değildir?
Hangisi Türkçe sözlüklerde tanımı olan bir kelime değildir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları araştırır oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...
İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI
A: Galoş
B: Gamboç
C: Gayzer
D: Gayda
Doğru cevap:B: Gamboç
2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı Adam West şeklinde...
2015'te İngiltere'de 19 yaşındaki Adam Armstrong bir yanlış anlaşılmadan dolayı uçak biletindeki adı Adam West şeklinde yazılınca bileti yanmasın diye ne yapmıştır? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları araştırır oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...
İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI
A:Adını Adam West olarak değiştirmiştir
B:Adam West adlı birine bileti satmıştır
C:Sahte kimlik düzenleyip hapse girmiştir
D:Adam West adlı birinin kimliğini çalmıştır
Doğru cevap:A:Adını Adam West olarak değiştirmiştir
Hangisi Uzay Yolu dizisinde Kaptan Kirk kumandasındaki yıldız gemisi Atılgan'ın mürettebatında yer alan karakterlerden...
Hangisi Uzay Yolu dizisinde Kaptan Kirk kumandasındaki yıldız gemisi Atılgan'ın mürettebatında yer alan karakterlerden biri değildir? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Dünyada en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster 14 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile yayınlandı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları araştırır oldu. Kim Milyoner Olmak İster'de bilgi dolu soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun doğru cevabı...
İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI
A:Teğmen Uhura
B:Mr. Sock
C:Yüzbaşı Murdock
D:Dr. McCoy
Doğru cevap: C:Yüzbaşı Murdock