MasterChef'te ilk 3'e kim girdi? İşte 7 Ocak MasterChef’te ilk 3’e giren isimler... | MasterChef Türkiye 2021

MasterChef'te finale kısa bir süre kala yarışmacılar kıyasıya mücadele ediyor. Kırmızı ve mavi takımlarda başarılı olarak son 4'e kalan yarışmacılar Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin çeyrek finalde oldukça zor bir mücadele verdi.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan oyunlarda toplamda en fazla puanı alan yarışmacılar adını yarı finale yazdırdı. Peki MasterChef çeyrek finalde ilk 3'e hangi isimler girdi ve hangi isim MasterChef'e veda etti?

İLK 3'e GİREN İLK İSİM KİM OLDU?

Jüri şeflerin Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin'e verdiği sürenin tamamlanmasıyla geçilen tadım aşamasının ardından jüri şeflerin verdiği puanlarla 4 yarışmacının son puan durumu şöyle şekillendi.

SERGEN: 54

HASAN: 50

EREN: 56

TAHSİN: 52

Bu sonuçla MasterChef 2021 ilk 3'e kalan ilk isim Eren oldu.

Diğer isimler açıklanınca haberimizden öğrenebilirsiniz...