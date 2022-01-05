MasterChef'te üçüncü finalist belli oldu! MasterChef Türkiye 5 Ocak üçüncü finalist kim oldu?

MasterChef'te finale giden yolda heyecan dolu mücadeleler yaşanıyor... MasterChef'te üçüncü finalistin belli olacağı yarışmada son 3 isim, önlük için kıran kırana mücadele etti. Dilara, Tahsin ve Eren, imza tabaklarını ve yaratıcı yemeklerini yaptı. Peki MasterChef'te üçüncü finalist ve önlüğü giyen isim kim oldu?

MASTERCHEF'TE ÜÇÜNCÜ FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef'te finale giden yolda birinci beyaz önlüğü Sergen Özen aldı. İkinci önlüğün sahibi Hasan Biltekin oldu. Üçüncü önlüğün sahibi Eren oldu. Eren'e beyaz önlüğünü ise Mehmet Şef giydirdi.

ŞEF ÖMÜR AKKOR TABAĞINDA EN YÜKSEK PUANI KİM ALDI?

MasterChef'te ilk turda konuk şef Ömür Akkor menüyü belirledi. Onun hazırladığı yemekleri aynı şekilde hazırlamak için yarışmacılar yoğun çaba gösterdi. Süre bitiminde yemekler dört şef tarafından değerlendirilip on üzerinde puan verildi. İlk oyunda Eren 30, Dilara 24 puan, Tahsin 20 puan aldı.