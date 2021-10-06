Haberler Haberler Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor! Kuruluş Osman 65. bölüm ne zaman? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor! Kuruluş Osman 65. bölüm ne zaman? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

ATV ekranlarından yayılan sevilen dizi Kuruluş Osman 65. bölüm ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Kuruluş Osman 65. bölüm izle" şeklinde sorgular arama motorlarında araştırılıyor. Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Özge Törer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi izleyenleri 3. sezonuyla da ekranlara kilitlemeye devam edecek. "Kuruluş Osman yeni bölüm izle", "Kuruluş Osman 65. bölüm kesintisiz izle", "Kuruluş Osman 65. bölüm tek parça izle" ve "ATV canlı yayın izle" gibi cümleleri arama motorlarında aratıyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünü tek parça olarak haberimizden izleyebilirsiniz. | Kuruluş Osman 65. bölüm izle | Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 16:53 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 16:55
Kuruluş Osman'dan yeni sezon başlıyor! Kuruluş Osman 65. bölüm ne zaman? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

Burak Özçivit (Osman), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun), Serhat Kılıç (Kosses), Erkan Avcı (Nikola), Seda Yıldız (Edebalı), Yıldıray Şahinler (Rogatos), Özge Törer (Bala), Emre Basalak (Gündüz), Rüzgar Aksoy (Turgut), Burak Çelik (Göktuğ), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Ahmet Yenilmez (Demirci), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Buse Arslan (Aygül), Emel Dede (Gonca), Şeyma Korkmaz (Mari), Açelya Özcan (Ayşe), Fatih Ayhan (Baysungur), Ömer Ağan (Saltuk), Ahmet Kaynak (Bahadır), Serdar Kayaokay (Gregor), Oğuzhan Karbi (Nestor), Serhat Parıl (Feodor), Melis Gürhan (Cornelia), Can Bartu Aslan (Aktemur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Gizem Kala (Gökçe), Recep Çavdar (Andreas), Rıdvan Uludaşdemir (Diago), Serdar Akülker (Anselmo) gibi isimlerin yer aldığı efsane dizi Kuruluş: Osman, yeni sezonu ile ekranlara geri dönüyor.

Kuruluş Osman'dan yeni sezon başlıyor! Kuruluş Osman 65. bölüm ne zaman? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 65. BÖLÜM İZLE!

atv ekranında yayınlanan iki sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', üçüncü sezonuna 6 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek 65'inci bölümüyle başlıyor. Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile sezona bomba gibi girecek 'Kuruluş Osman' sezon açılışında nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanları ile tıklanma rekorları kıran, yeni karakterleri ile büyük merak uyandıran dizinin büyüyen hikayesinin yanı sıra çok konuşulacak yeniliklerinden biri de görkemli dekorları olacak.

Kuruluş Osman'dan yeni sezon başlıyor! Kuruluş Osman 65. bölüm ne zaman? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 65. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izlemek için tıklayın

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