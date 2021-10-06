Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor! Kuruluş Osman 65. bölüm ne zaman? Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 65. BÖLÜM İZLE!

atv ekranında yayınlanan iki sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', üçüncü sezonuna 6 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek 65'inci bölümüyle başlıyor. Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile sezona bomba gibi girecek 'Kuruluş Osman' sezon açılışında nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanları ile tıklanma rekorları kıran, yeni karakterleri ile büyük merak uyandıran dizinin büyüyen hikayesinin yanı sıra çok konuşulacak yeniliklerinden biri de görkemli dekorları olacak.