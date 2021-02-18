Haberler Haberler 2021 Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Dualı, ayetli, anlamlı kandil mesajları! Bugün ne kandili?

2021 ne zaman? Bugün kandil mi? Dualı, ayetli, anlamlı kandil mesajları! Bugün ne kandili?

3 ayların habercisi sayılan, milyonlarca müslümanın ibadet ettiği, sevdikleriyle kandilleştiği hakkında birçok araştırma yapılıyor. Özellikle, kısa, uzun, anlamlı, hadisli ve dualı kandil mesajları, kandil tarihi, Regaip Kandili'nde edilecek dualar ve yapılması gereken ibadetler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 2021 Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Hangi dualar edilmeli? Kandil mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2021 Perşembe 07:39
2021 Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Dualı, ayetli, anlamlı kandil mesajları! Bugün ne kandili?

3 ayların (Recep, Şaban ve ) gelişini simgelemektedir. 2021 Regaip Kandili tarihi merak konusu oldu. Regaip Kandili aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Regaip Kandili'nde manevi duygular oldukça yoğunlaşmaktadır. Birçok kişi kandilleşmek için birbirini arayıp, Whatsapp üzerinden güzel mesajlar göndermektedir.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili dini günler takvimine göre 18 Şubat 2021 gecesi idrak edilmektedir

2021 KANDİLLER NE ZAMAN?

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

2021 Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Dualı, ayetli, anlamlı kandil mesajları! Bugün ne kandili?

REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPILMALI?

Kur'an- Kerim okunmalı veya dinlenmeli, Peygamber Efendimize Salat-u Selamlar getirilmeli, kaza ve nafile namazları kılınmalı, tefekkürde bulunulmalı, geçmişin muhasebesi yapılmalıdır.

EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere…

Agaçtan dökülen her yaprak duacınız Kur'an-ı Kerim yoldaşınız olsun. mübarek olsun.

Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer.

Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler,mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler…. İyi Kandiller

Mübarek aylara selam olsun.. Selam olsun ey Regaip..

2021 Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Dualı, ayetli, anlamlı kandil mesajları! Bugün ne kandili?

EN KISA KANDİL MESAJLARI

Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri dönmez kabul olunur: Recep'in gecesi, Şaban'ın yarısında bulunan gece, Cuma gecesi, ve Kurban bayramı geceleri." HADİS

Affımıza vesile olması dileklerimle Regaib kandilinizi tebrik ederim.

Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. mübarek olsun.

Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Regaib Kandili'nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Regaib Kandiliniz mübarek olsun!

2021 Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi? Dualı, ayetli, anlamlı kandil mesajları! Bugün ne kandili?

REGAİP KANDİLİ ZİKİR VE TESPİH

Furkan Suresi 8. Ayetinde 'Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile teşbih et' Ayet-i Kerime'de de buyurduğu gibi Allah'ın bolca zikredilmesi çok sevaptır. Gece gündüz Allah'a anarak geçirmek hem nefsin terbiye edilmesi hem de daha çok Allah'a yönelmek açısından kıymetli bir ibadettir. Kelime-i Tevhid 'la ilahe illallah', Elhamdülillah, Sübhanallah, zikirleri Regaip gecesi bol bol okunmalıdır. Ne kadar çok okunursa o kadar çok sevap kazanılır.

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