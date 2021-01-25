EDHO 180. bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz180. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Oktay Kaynarca ( Hızır Çakırbeyli ), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer ( Alpaslan Çakırbeyli ), Ozan Akbaba ( İlyas Çakırbeyli ), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 180. yeni bölüm fragmanı ile heyecan yarattı. İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 180. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayriye Çakırbeyli'nin ani ölümü Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar. Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.