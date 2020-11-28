23 milyar TL vereceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yılın ilk 9 ayında ihracatın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdiğini bildirdi. Pakdemirli, Türkiye'nin, tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı olduğuna işaret ederek, "18 yılda tarımsal ihracatımız 3,7 milyar dolardan, 18 milyar dolara yükseldi. 193 ülkeye 1827 çeşit tarım ürünü ihraç ediyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında ihracatımız pandemiye rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

2 YILDA REKOR ARTIŞ OLDU

Tarım-Orman sektörünün her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini aktaran Pakdemirli, son 2 yılda tarımsal hasılanın yüzde 47 artışla, 277,5 milyar liraya ulaştığını ifade etti. Pakdemirli, "Son 18 yılda, üreticilerimize 310 milyar lira tarımsal destek verdik. Hayvancılıkta ise 18 yılda toplam 73 milyar lira destek ödedik. Bunun yüzde 21'i yani 15,5 milyar lirası son 2 yılda ödendi. 2021'de üreticilerimize, 1 milyar lira ilave ödenekle birlikte toplam 23 milyar lira destek vereceğiz" ifadesini kullandı.

KADROLU İŞÇİ MÜJDESİ

Pakdemirli, Bakanlık taşra teşkilatına 826 kadrolu işçi alımı yapılacağını duyurdu. Pakdemirli, 2019- 2020 döneminde Bakanlık taşra birimleri ve bağlı kuruluşlarda toplam 11 bin 717 personel istihdamı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kurayla belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak" açıklamasını yaptı.

ARONYA'YA İLGİ VAR

Yalova'da kividen sonra katma değeri yüksek bir ürün olan aronya bahçeleri yaygınlaşmaya başladı. Bir çok hastalığa faydası olduğu bildirilen aronya çalışmaları hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, "61 üreticimizle biz aronya üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu seneki projemizle birlikte 130 dekara ulaştık. Yalova'da da aronya üretim havzası oluşturmaya çalışıyoruz. Yani kiviyi aratmayacak bir gelirimiz olacak" dedi.

'ÖZVATAN'A TESCİL

Kayseri'nin Özvatan ilçesindeki çiçek balı, coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı. Orta Anadolu Kalkınma Ajansınca finanse edilen proje kapsamında Türk Patent ve Marka Kurumuna "Özvatan çiçek balı" için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici ile yapılan 2,5 yıllık çalışma sonucu "Özvatan çiçek balı" coğrafi işareti, 593 tescil numaralı menşe adıyla tescil edildi.

Sahte peynir baskını



Kayseri'nin Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce sahte peynir üretimi yapılan işletmedeki 3 ton süt ürünü imha edildi, işletmeye 55 bin 754 lira ceza uygulandı. İşletmenin, onayı olmadan sağlıksız koşullarda ve uygunsuz ham madde kullanarak peynir ürettiği tespit edildi. 3 ton süt ürünü ve muhtelif ham maddeler, kontrol görevlileri eşliğinde Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla belediyeye ait çöp aracına dökülerek imha edildi.

LAVANTALAR TOPRAKLA BULUŞTU



Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tarımda ürün çeşitliliğini artırmak ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında ilk lavanta ekimi Mesil Kepolu'nun 70 dönümlük tarlasında yapıldı. Silvan ilçesinde ilk kez ekimi yapılan lavantalar, kadın eliyle toprakla buluştu. Lavanta ekim törenine Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Faruk Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejat Arslan, çiftçiler ve davetliler katıldı. Arslan lavantaların tamamen organik usullere göre yetiştirileceğini söyledi.

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞLIYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere, buzağı desteği kapsamında toplam 641,6 milyon liranın ödenmeye başlanacağını bildirdi. Pakdemirli, 2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteği kapsamında, 599 bin 551 yetiştiricimizin 1 milyon 570 bin buzağısı için toplam 641,6 milyon lirayı yarın (bugün) saat 18.00'den sonra ödemeye başlayacağız. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı olsun" sözlerini sarf etti.