Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi... | AFAD KANDİLLİ KORKUTAN DEPREM...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.27'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,94 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.
Depremin 6,94 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Tahminim 10 saniye kadar sürdü deprem. Bize ulaşmış olumsuz bir durum yok. Bazı ahşap evlerde hasar var. Sık sık artçılar oluyordu ama şu an olan deprem bu artçılardan çok daha şiddetliydi. Benim kanaatim ve aldığım bilgilere göre bu kendi başına bir sarsıntı. Malatya ve Pütürge arası 70 kilometre. Can kaybı ve yıkım gibi bir durum söz konusu değil. Bize ulaşmış bir sorun henüz görünmüyor. Depremin merkez üssü Battalgazi ve Pütürge arasındaki Uluköy'dür." ifadeleriyle depremin ardından açıklamalarda bulundu.
#Malatya'mızın Pütürge İlçesinde meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Selahattin Gürkan (@selahattingrkn) November 27, 2020
Rabbim beterinden korusun..#Deprem https://t.co/2TvfHCQ2Y1
Depremin ardından Malatyalı vatandaşlar bulundukları binalardan dışarı çıktı ve beklemeye başladı.
Malatya Valisi Aydın Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.