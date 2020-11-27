Haberler Haberler Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi... | AFAD KANDİLLİ KORKUTAN DEPREM...

'da korkutan ! Çevre illerden de hissedildi... | KANDİLLİ KORKUTAN DEPREM...

Son dakika gelişmesi... 'nın Pütürge ilçesinde 4.7 şiddetinde meydana geldi. Depremin ardından birçok kişi bulundukları binalardan sokağa çıktı. ve Belediye Başkanı'ndan da son dakika açıklamaları geldi. KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 12:27
Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi... | AFAD KANDİLLİ KORKUTAN DEPREM...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.27'de merkez üssü 'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin 6,94 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.

Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi... | AFAD KANDİLLİ KORKUTAN DEPREM...

Depremin 6,94 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. ise depremin büyüklüğünü 4,9 olarak duyurdu.

Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi... | AFAD KANDİLLİ KORKUTAN DEPREM...

Büyükşehir Belediye Başkanı , "Tahminim 10 saniye kadar sürdü . Bize ulaşmış olumsuz bir durum yok. Bazı ahşap evlerde hasar var. Sık sık artçılar oluyordu ama şu an olan deprem bu artçılardan çok daha şiddetliydi. Benim kanaatim ve aldığım bilgilere göre bu kendi başına bir sarsıntı. Malatya ve Pütürge arası 70 kilometre. Can kaybı ve yıkım gibi bir durum söz konusu değil. Bize ulaşmış bir sorun henüz görünmüyor. Depremin merkez üssü Battalgazi ve Pütürge arasındaki Uluköy'dür." ifadeleriyle depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi... | AFAD KANDİLLİ KORKUTAN DEPREM...

Depremin ardından Malatyalı vatandaşlar bulundukları binalardan dışarı çıktı ve beklemeye başladı.

Malatya'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi... | AFAD KANDİLLİ KORKUTAN DEPREM...

Valisi Aydın Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.

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