Youssoufa Moukoko kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi pozisyonda oynuyor?

Youssoufa Moukoko (d. 20 Kasım 2004; Yaoundé, Kamerun) Santrfor mevkisinde oynayan Kamerun asıllı Alman futbolcu. Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'da forma giymektedir.

Kamerun doğumlu genç yıldız, 2014 yılında Almanya'ya gelerek St. Pauli U15 takımında oynamaya başladı. Burada oynadığı 12 maçta 21 gol atan ve dikkatleri üzerine çeken Moukoko, St. Pauli'den Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Dortmund'da da başarılı performansını sürdüren ve çıktığı 15 maçta 33 gol atan Moukoko, Almanya U16 Milli Takımı'na davet edildi.

Bundesliga kuralları gereği 16 yaşından önce oyuncunun ligde oynamasına izin verilmemektedir. Oyuncu 20 Kasım 2020'den sonra A takım formasıyla resmî maçlara çıkabilecektir. 2020-21 sezonu için Moukoko'ya "18" numara verildi.

Borussia Dortmund ile ilk maçına 21 Kasım 2020'de Almanya Bundesliga'da oynanan Hertha Berlin maçında, Erling Håland'ın yerine oyuna girerek çıktı.