Bir Zamanlar Çukurova dizisine flaş transfer! Hande Soral başrol mü olacak? Hande Soral kimdir?

Atv ekranlarında perşembe akşamları seyirciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisine başarılı oyuncu Hande Soral'ın dahil olduğu öğrenildi. Çekimleri Adana'da gerçekleştirilen dizinin kadrosunda Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Kerem Alışık, Furkan Palalı ve Nazan Kesal gibi isimler yer alıyor. Tv 100'ün haberine göre Soral, dizide etkili bir rol ile izleyiciyle buluşacak.

Peki dizinin yeni üyesi Hande Soral kimdir? Kardeşleri kimler? Hangi dizilerde rol aldı?

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Kendisi gibi oyunculuk yapan Bensu ve Bedirhan adlarında ikiz kardeşleri olan Soral, ilkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamlayıp, Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

14 Ekim 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 boyunda ve 54 kilo ağırlığında.

OYUNCULUĞA İLK ADIMLARI

Hande Soral'ın hayatı 2008 yılında izleyici olarak katıldığı Komedi Dükkanı adlı programda değişti. Sahneye gönüllü oyuncu olarak çıkan Soral, bölümün sonunda programın yapımcısı tarafından aldığı oyunculuk teklifiyle sanat dünyasına giriş yaptı.

ROL ALDIĞI PROJELER

2008 - 2011 / Küçük Kadınlar

2010 / Gecekondu

2011 / Bir Günah Gibi

2012 - 2013 / Alev Alev

2013/ Fatih

2014 / Çalıkuşu

2014 / Yılanların Öcü

2014/ Birleşen Gönüller

2016 / Kalbim Yangın Yeri

2017 / Evlat Kokusu

2017 / Biz Size Döneriz

2017 / İsimsizler

2018 - 2019 / Diriliş Ertuğrul

2019 / Tahin Pekmez

2020 / Müstakbel Damat