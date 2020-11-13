Bir Zamanlar Çukurova dizisine flaş transfer! Hande Soral başrol mü olacak? Hande Soral kimdir?

Atv ekranlarında perşembe akşamları seyirciyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisine başarılı oyuncu Hande Soral'ın dahil olduğu öğrenildi. Çekimleri Adana'da gerçekleştirilen dizinin kadrosunda Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Kerem Alışık, Furkan Palalı ve Nazan Kesal gibi isimler yer alıyor. Tv 100'ün haberine göre Soral, dizide etkili bir rol ile izleyiciyle buluşacak.
Peki dizinin yeni üyesi Hande Soral kimdir? Kardeşleri kimler? Hangi dizilerde rol aldı?
HANDE SORAL KİMDİR?
Hande Soral, 2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. Kendisi gibi oyunculuk yapan Bensu ve Bedirhan adlarında ikiz kardeşleri olan Soral, ilkokul ve ortaokulu Bursa'da bitirdi. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamlayıp, Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.
14 Ekim 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 boyunda ve 54 kilo ağırlığında.
OYUNCULUĞA İLK ADIMLARI
Hande Soral'ın hayatı 2008 yılında izleyici olarak katıldığı Komedi Dükkanı adlı programda değişti. Sahneye gönüllü oyuncu olarak çıkan Soral, bölümün sonunda programın yapımcısı tarafından aldığı oyunculuk teklifiyle sanat dünyasına giriş yaptı.
ROL ALDIĞI PROJELER
2008 - 2011 / Küçük Kadınlar
2010 / Gecekondu
2011 / Bir Günah Gibi
2012 - 2013 / Alev Alev
2013/ Fatih
2014 / Çalıkuşu
2014 / Yılanların Öcü
2014/ Birleşen Gönüller
2016 / Kalbim Yangın Yeri
2017 / Evlat Kokusu
2017 / Biz Size Döneriz
2017 / İsimsizler
2018 - 2019 / Diriliş Ertuğrul
2019 / Tahin Pekmez
2020 / Müstakbel Damat