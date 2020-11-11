Kemal Sunal kimdir? Doğum günü ne zaman? Kaç yaşında öldü? Kaç filmde oynadı?

Türk komedisi denince akla ilk gelen isimlerden birisi Kemal Sunal. Yeşilçam'ın en görkemli döneminin yıldızlarından. Kemal Sunal, bugün bile yayınlanan filmleriyle herkesi gülme krizlerine sokabilen birisi. Peki, Kemal Sunal kimdir? Neden öldü? Kaç filmde oynadı?

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 yılında Malatya'da doğdu. Annesi ev hanımı, babası Migros'ta işçi olan Sunal, üç kardeşin en büyüğüydü.

Çocukluk yıllarını Küçükpazar'da geçiren Sunal, okul hayatına Mimar Sinan İlkokulu'nda başlayarak Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde öğrenimine başlayan başarılı oyuncu, 12 Eylül döneminde okulu bırakmış ancak sonrasında geri dönüp öğrenimini tamamlamıştır. Eğitim hayatı boyunca çeşitli işlerde çalışan sanatçı, Emayetaş Fabrikasında çalışmış, ayrıca elektrikçide çıraklık yapmıştır.

1974 yılında Gül Sunal ile hayatını birleştiren Kemal Sunal'ın, Ali ve Ezo adlarında, biri erkek diğeri kız olmak üzere iki çocuğu vardır.

OYUNCULUĞA ATILAN İLK ADIMLAR

Vefa Lisesi'ndeki felsefe hocası Belkıs Balkır'ın sanatçıyı Müşfik Kenter ile tanıştırmasının, Kemal Sunal'ın kariyerinde önemli yeri vardır. İlk amatör tiyatro oyunu, Vefa Lisesi'nde okurken rol aldığı "Zoraki tabip"tir. Kenterler, Ulvi Araz, Ayfer Feray ve son olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda profesyonel olarak rol aldıktan sonra Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle, 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını atmıştır.

KARİYERİ BOYUNCA 82 FİLMDE ROL ALDI

Kariyeri boyunca 82 sinema filminde rol alan başarılı oyuncunun canlandırdığı karakterlerin genel özelliği, haksızlıkların karşısında duran, iyiliği ve saflığı yüzünden başına sürekli iş açılan, zekasıyla kötülerle mücadele eden ve insanlara doğru yolu gösteren, daima "gülen" adamdır.

1972 Tatlı Dillim

1973 Oh Olsun

1973 Güllü Geliyor Güllü

1973 Canım Kardeşim

1973 Yalancı Yarim

1974 Salak Milyoner

1974 Köyden İndim Şehire

1974 Mavi Boncuk

1974 Hasret

1974 Salako

1975 Şaşkın Damat

1975 Hanzo

1975 Hababam Sınıfı

1975 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1976 Tosun Paşa

1976 Süt Kardeşler

1976 Sahte Kabadayı

1976 Meraklı Köfteci

1976 Kapıcılar Kralı

1976 Hababam Sınıfı Uyanıyor

1977 Sakar Şakir

1977 Şabanoğlu Şaban

1977 İbo ile Güllüşah

1977 Hababam Sınıfı Tatilde

1977 Çöpçüler Kralı

1978 Yüz Numaralı Adam

1978 Köşeyi Dönen Adam

1978 Kibar Feyzo

1978 İyi Aile Çocuğu

1978 İnek Şaban

1978 Avanak Apti

1979 Umudumuz Şaban

1979 Şark Bülbülü

1979 Korkusuz Korkak

1979 Dokunmayın Şabanıma

1979 Bekçiler Kralı

1980 Zübük

1980 Gol Kralı

1980 Gerzek Şaban

1980 Devlet Kuşu

1981 Üç Kağıtçı

1981 Kanlı Nigar

1981 Davaro

1982 Yedi Bela Hüsnü

1982 Doktor Civanım

1983 Tokatçı

1983 Kılıbık

1983 En Büyük Şaban

1983 Çarıklı Milyoner

1984 Şabaniye

1984 Postacı

1984 Ortadirek Şaban

1984 Atla Gel Şaban

1985 Sosyete Şaban

1985 Şendul Şaban

1985 Şaban Pabucu Yarım

1985 Keriz

1985 Katma Değer Şaban

1985 Gurbetçi Şaban

1986 Yoksul

1986 Tarzan Rıfkı

1986 Garip

1986 Deli Deli Küpeli

1986 Davacı

1987 Yakışıklı

1987 Kiracı

1987 Japon İşi

1988 Uyanık Gazeteci

1988 Sevimli Hırsız

1988 Polizei

1988 Öğretmen

1988 İnatçı

1988 Düttürü Dünya

1988 Bıçkın

1989 Zehir Hafiye

1989 Talih Kuşu

1989 Gülen Adam

1990 Koltuk Belası

1990 Boynu Bükük Küheylan

1990 Abuk Sabuk Bir Film

1991 Varyemez

1999 Propaganda

KEMAL SUNAL KAÇ YILINDA ÖLDÜ?

Kariyeri boyunca canlandırdığı karakterlerle hayatımıza renk katan Kemal Sunal, sinema hayatının 83. filmi olacak olan Balalayka isimli projeye başlamak için 3 Temmuz 2000 tarihinde Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta, kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. 55 yaşında aramızdan ayrılan ve "Sinemanın Gülen Adamı" olarak anılan Sunal, özellikle Hababam Sınıfı filminde hayat verdiği "Şaban" karakteriyle akıllara kazınmıştır.