İlyas'a bir şok daha! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 171. bölümde ne oldu?

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. yeni bölüm ile sevenlerini ekrana kilitledi. İşte 171. bölüm detayları.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılan hain saldırının intikamını almak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları intikam planlarında ise oklar Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Bu uğurda kan dökmekten çekinmeyen Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar. Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer. Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşinin intikamına adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder. Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. Yavuz'un Behzat'a pusu kurmasıyla hayatı daha da zorlaşan İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. yeni bölümü ATV resmi internet sitesinden ve Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜM'DEN KARELER