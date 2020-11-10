Haberler Haberler Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Son dakika haberi... , güzelliği ve oyunculuk yeteneğiyle son dönemin gözde isimleri arasında yer alıyor. Peki ? Nereli? Kaç yaşında? Burcu ne? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 11:57 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020 Salı 12:57
Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

, 1998 yılında Ankara'da doğmuştur. Oyunculuğa duyduğu ilgi nedeniyle bu alanda kendisini geliştirmek istemiş ve Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır.

Mezun olduktan sonra, jüri koltuğunda , ve 'ın oturduğu 'Geleceğin Starı' adlı programa katılmıştır. Yarışmadan birinci olarak ayrılan Aktaş, hem güzelliği hem de yeteneği ile dikkatleri çekmeyi başarmıştır.

Güzel oyuncu profesyonel anlamda ilk deneyimini 2019 yılında 'Rastlantı' adlı sinema filmi ile yaşamıştır.

NİLSU BERFİN AKTAŞ'IN BURCU NE? BOYU KAÇ?

Oğlak burcu özelliklerine sahip olan , 1.70 metre uzunlukta ve 52 kilogram ağırlıktadır.

BİZE ULAŞIN