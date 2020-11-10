Nilsu Berfin Aktaş kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

NİLSU BERFİN AKTAŞ KİMDİR?

Nilsu Berfin Aktaş, 1998 yılında Ankara'da doğmuştur. Oyunculuğa duyduğu ilgi nedeniyle bu alanda kendisini geliştirmek istemiş ve Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almıştır.

Mezun olduktan sonra, jüri koltuğunda Hamdi Alkan, Nurgül Yeşilçay ve Fırat Parlak 'ın oturduğu 'Geleceğin Starı' adlı programa katılmıştır. Yarışmadan birinci olarak ayrılan Aktaş, hem güzelliği hem de yeteneği ile dikkatleri çekmeyi başarmıştır.

Güzel oyuncu profesyonel anlamda ilk deneyimini 2019 yılında 'Rastlantı' adlı sinema filmi ile yaşamıştır.

NİLSU BERFİN AKTAŞ'IN BURCU NE? BOYU KAÇ?

Oğlak burcu özelliklerine sahip olan Berfin Nilsu Aktaş, 1.70 metre uzunlukta ve 52 kilogram ağırlıktadır.