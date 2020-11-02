Mavi ay nedir? Mavi Dolunay 76 yıl sonra tüm dünyadan görüntülendi

76 yıl sonra gerçekleşen Mavi Dolunay izleyen herkesi büyüledi. Tüm dünyada merakla beklenen Mavi Dolunay, gerçekleşti ve ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.



MAVİ DOLUNAY NEDİR?

Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Bu fazladan dolunay Mavi dolunay veya Mavi ay olarak adlandırılıyor.







76 YIL SONRA GÖRÜNTÜLENDİ!

Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay, ayın mavi renkte görülmesi anlamına gelmiyor. Mavi Ay, dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi demek oluyor. Merakla beklenen bu doğa olayı, 76 yıl sonra dünyanın her yerinden görüntülendi.















