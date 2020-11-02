Haberler Haberler Mavi ay nedir? Mavi Dolunay 76 yıl sonra tüm dünyadan görüntülendi

nedir? 76 yıl sonra tüm dünyadan görüntülendi

Bütün dünyanın heyecanla beklediği gerçekleşti. , geçtiğimiz hafta "" veya “Mavi ay” olacağını açıklamıştı ve bu doğa olayı 76 yıl sonra tüm dünyada görüntülendi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 13:03
Mavi ay nedir? Mavi Dolunay 76 yıl sonra tüm dünyadan görüntülendi

76 yıl sonra gerçekleşen izleyen herkesi büyüledi. Tüm dünyada merakla beklenen Mavi Dolunay, gerçekleşti ve ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

MAVİ DOLUNAY NEDİR?
, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor. Her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken, 2020 yılında 13 dolunay gerçekleşecek. Bu fazladan dolunay Mavi dolunay veya Mavi ay olarak adlandırılıyor.



76 YIL SONRA GÖRÜNTÜLENDİ!
Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay, ayın mavi renkte görülmesi anlamına gelmiyor. Mavi Ay, dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi demek oluyor. Merakla beklenen bu doğa olayı, 76 yıl sonra dünyanın her yerinden görüntülendi.






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