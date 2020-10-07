Mars ne zaman görünecek? Mars çıplak gözle görünür mü? NASA'dan Mars açıklaması

Bilim adamlarının uzun süredir araştırmalarına konu olan Mars'la ilgili NASA'dan açıklama geldi. Amerika Birleşik Devleti Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı Mars'ın Dünya'ya yakın bir konuma geleceğini açıkladı. Peki Mars ne zaman görünecek? Mars Dünya'dan görülecek mi? Mars Dünya'ya ne kadar yakınlaştı? Mars çıplak gözle görünür mü? İşte merak edilen soruların yanıtları...

MARS NE ZAMAN GÖRÜNECEK?

NASA'nın açıklamasına göre Mars ekim ayı boyunca Dünya'dan görünecek. Mars'ın her akşam gece yarısı civarında gökyüzünde en yükesk konuma gelmesi bekleniyor.

NASA'nın yaptığı açıklamaya göre Mars, her akşam doğuda ve şafaktan önce batıda parlayacak.

MARS DÜNYA'YA NE KADAR YAKINLAŞTI

Mars Salı günü 62,1 milyon km ile Dünya'ya en yakın mesafeye yaklaştı. İki gezegenin yeniden bu kadar yaklaşması için Eylül 2035'i beklemek gerekecek.

MARS ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜNÜR MÜ?

Mars, 6 Ekim tarihinde Dünya'ya en yakın konumuna geldi. Kızıl gezegenin Dünya'ya bir sonraki yakın konumu ise 2035 yılında gerçekleşecek.

Mars'ı çıplak gözle izlemek için, ekim ayı boyunca her akşam doğu tarafına doğru bakın. Gezegenin biraz kızıla çalan rengi, onu diğer yıldızlardan ayırt etmenizi sağlayacak.

DİĞER YAKINLAŞMA 2035'TE

Mars, Dünya'ya en yakın yaklaşımını, dün gerçekleştirdi ve daha önce en son 2003 yılında bu kadar yakın bir mesafeye geldiği ifade edildi. Mars'ın Dünya'ya bir sonraki yakın konumu ancak 2035 yılında meydana geleceği belirtildi.