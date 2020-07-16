Son dakika: 2020 LGS sonuçları açıklandı LGS sonuçları sorgulama sayfası!
Son dakika haberi... LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencilerine yapılan Liselere Geçiş Sınavı için internet sistemi üzerinden sonuçlar açıldı. Sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler, LGS sonuçları sorgulama sayfasına ulaşmak istiyor. Son dakika gelişmesiyle ilgili bütün detaylar haberimizde...
Son dakika... LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçları açıklandı. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler MEB'in internek sitesi üzerinden TC kimlik no ve doğum tarihlerini girerek ulaşabiliyor.
2020 LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI | TIKLAYIN
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercihlere çevrildi. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün içinde yayınlanacak olan Tercih Kılavuzu'na göre işlemlerine başlayabilecek.
İKİ OTURUM ŞEKLİNDE UYGULANDI
"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav uygulaması, 20 Haziran 2020 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. İki oturum hâlinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 088 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı. 2019 yılındaki sınava 1 milyon 029 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında %43'e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı."
- 16.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: 2020 LGS sonuçları açıklandı LGS sonuçları sorgulama sayfası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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