Son dakika: 2020 LGS sonuçları açıklandı LGS sonuçları sorgulama sayfası! - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Haberler LGS sonuçları açıklandı!

Son dakika: 2020 sonuçları açıklandı LGS sonuçları sorgulama sayfası!

Son dakika: 2020 LGS sonuçları açıklandı LGS sonuçları sorgulama sayfası!

Son dakika haberi... sonuçları açıklandı. tarafından 8. sınıf öğrencilerine yapılan için internet sistemi üzerinden sonuçlar açıldı. Sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler, LGS sonuçları sorgulama sayfasına ulaşmak istiyor. Son dakika gelişmesiyle ilgili bütün detaylar haberimizde...

Son dakika... () sonuçları açıklandı. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler 'in internek sitesi üzerinden TC kimlik no ve doğum tarihlerini girerek ulaşabiliyor.

2020 LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI | TIKLAYIN

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercihlere çevrildi. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün içinde yayınlanacak olan Tercih Kılavuzu'na göre işlemlerine başlayabilecek.

İKİ OTURUM ŞEKLİNDE UYGULANDI
"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav uygulaması, 20 Haziran 2020 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. İki oturum hâlinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 088 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı. 2019 yılındaki sınava 1 milyon 029 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında %43'e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı."

  1. 16.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: 2020 LGS sonuçları açıklandı LGS sonuçları sorgulama sayfası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA