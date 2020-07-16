Son dakika: 2020 LGS sonuçları açıklandı LGS sonuçları sorgulama sayfası!

Son dakika... LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçları açıklandı. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler MEB'in internek sitesi üzerinden TC kimlik no ve doğum tarihlerini girerek ulaşabiliyor.

2020 LGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI | TIKLAYIN

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercihlere çevrildi. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün içinde yayınlanacak olan Tercih Kılavuzu'na göre işlemlerine başlayabilecek.



İKİ OTURUM ŞEKLİNDE UYGULANDI

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav uygulaması, 20 Haziran 2020 tarihinde başarıyla gerçekleştirildi. İki oturum hâlinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 088 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrenci katıldı. 2019 yılındaki sınava 1 milyon 029 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında %43'e yakın bir artış gerçekleşti. Salgın döneminin koşulları ve sınava katılan öğrenci sayısındaki önemli artışa rağmen 2020 yılında merkezî sınav, sorunsuz bir şekilde uygulandı."