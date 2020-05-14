Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi 2020'de hangi güne denk geliyor? İşte yanıtı...

Kuran'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan ve "bin aydan daha hayırlı" olarak tabir edilen Kadir Gecesi'ni ibadet ve dualarla değerlendirmek isteyen Müslümanlar, bu önemli gecenin ne zaman olduğunu merak ediyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Her yıl Ramazan ayının son günlerine denk gelen Kadir Gecesi, bu yıl 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek.

KURAN'I KERİM'DEKİ KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER

"Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr suresi, 1-5)

"Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân suresi, 3)

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.

Leyletülkadri hayrün min elfişehr.

Tenezzelülmelâiketü verrûhu

fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.

Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

KADİR SURESİ TÜRKÇESİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail), Rabb'i'nin izni ile her iş için (semadan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

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