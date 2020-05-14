Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? Resmi gelişme var mı? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
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Bayramda kaç gün? 'nda sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? Resmi gelişme var mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? Resmi gelişme var mı?

Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasakları ilan edildi. 'nda sokağa çıkma yasakları hakkında merak git gide artarken vatandaşlar sosyal medya ve arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda olacak mı?

Başkan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde ilan edileceğini açıklamıştı. Vatandaşlar 'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Ancak henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda resmi bir gelişme yaşanmazken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı hükümet kararı. Salgının seyri etkili olacak. Önümzüdeki hafta gündeme gelmiş olur ve Cumhurbaşkanımız gerekli açıkmayı yapmış olur. 'nun gündemine gelmedi. Önümüzdeki hafta salgının seyrine göre karar verilecek" ifadelerini kullandı.

  1. 14.05.2020
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