Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? Resmi gelişme var mı?
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasakları hakkında merak git gide artarken vatandaşlar sosyal medya ve arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıklamıştı. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Ancak henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda resmi bir gelişme yaşanmazken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı hükümet kararı. Salgının seyri etkili olacak. Önümzüdeki hafta gündeme gelmiş olur ve Cumhurbaşkanımız gerekli açıkmayı yapmış olur. Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Önümüzdeki hafta salgının seyrine göre karar verilecek" ifadelerini kullandı.
- 14.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bayramda sokağa çıkma yasağı kaç gün? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? Resmi gelişme var mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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