Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıklamıştı. Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak ediyor. Ancak henüz resmi bir gelişme yaşanmadı.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı konusunda resmi bir gelişme yaşanmazken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında, "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı hükümet kararı. Salgının seyri etkili olacak. Önümzüdeki hafta gündeme gelmiş olur ve Cumhurbaşkanımız gerekli açıkmayı yapmış olur. Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Önümüzdeki hafta salgının seyrine göre karar verilecek" ifadelerini kullandı.