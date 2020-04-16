Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? Seyahat izin belgesini kimler alabilir? - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? Seyahat izin belgesini kimler alabilir?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? Seyahat izin belgesini kimler alabilir?

'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan 11 Mart tarihinden itibaren de ülkemizde görülmeye başlanan salgın nedeniyle 'de bir takım önlemler alınmıştı. Bu önlemlerden biri de sehayat kısıtlamasıydı. seyahat edecek vatandaşlara seyahat belgesini zorunlu kılmıştı. Bu kararın ardından, "Seyahat izin belgesi kimler alabilir? Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi şartları neler? gibi sorular sorulmaya başlanmıştı. Arama motorlarında bu konu ile ilgili sıkça arama yapan vatandaşlarımız için tüm soruların yanıtları haberimizde...

yayınladığı genelge kapsamında 31 ilde şehir dışı yasağı getirilmişti. Bu kapsamda belirli sebepler dolayısıyla il değiştirmesi gereken vatandaşlar e devlet, valilik veya kaymakamlıklardan talep ederek ve mazeretlerini bildirerek bu belgenin talebinde bulunabilecek. Peki seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? Seyahat izin belgesini kimler alabilir? İşte tüm soruların yanıtları...

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve e devlet şifresi ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form doldurulma işlemi yapılıyor.


Aynı zamanda seyahat izin belgesi başvuruları "Alo 199" hattı ile " alınabilecek.

SEYATAH İZİN BELGESİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SEYAHAT İZİN BELGESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Valisi Ali Yerlikaya, "Seyahat İzin Belgesi" ile İstanbul'a giriş ve çıkışına izin verileceklerin kimler olduğunu paylaştı.

İstanbul'a giriş çıkışına izin verilenler şöyle sıralandı:

-Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

-Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,

-Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

-İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler)

-Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

-Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,

-Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler.


SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTLARI NELER?

Seyahat İzin Belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.

Seyahat İzin Belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.

Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen Seyahat İzin Belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş ve çıkışlar için de geçerli olacak.

Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.

  1. 16.04.2020
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