Yeni bir sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama!
Corona virüsü (Covid19) salgını tüm dünyayı olumsuz yönde etkilerken, ülkemizde de bir takım tedbirler alındı. 11 Nisan Cumartesi ve 12 Nisan Pazar günleri 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edldi. Peki ikinci bir sokağa çıkma yasağı gelir mi? Salgın ne zaman biter? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündemdeki birçok konuya açıklık getirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği sorusuna yanıt verdi. İbrahim Kalın, CNN Türk'te canlı yayında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. İşte dikkat çeken o açıklamalar...
YENİDEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?
Bunun için gerekli tedbirler mutlaka alınacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması ilk günden beri gündemdeydi. İkinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir. Olabilir tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu.
KEŞKE O AKŞAM ÖYLE OLMASAYDI
Cuma gecesi keşke böyle bir panik havası hiç oluşmasaydı. Korkmayın, panik yapmayın ve sosyal mesafeyi koruyun. Bu tür sokağa çıkma yasağı ilanlarını hangi saatlerde yapsanız o bir iki saat içinde böyle marketlere hücum etme durumları ne yazık ki oluyor. O akşam açıklandıktan sonra da bir genelge de yayınlandı. Bir sıkıntı olmadı. Bu tür planlamalar yine olabilir.
BU YASAK HALKI KORUMAK İÇİN
Tedbirlere uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma yasağı maalesef bizim tarihimizde kötü çağrışımları olan bir yöntem. Bunun bunlarla ilgisi yok tabi. Tamamen halk sağlığını korumaya yönelik bir tedbir.
SALGIN NE ZAMAN BİTER?
Sürecin ne zaman biteceği alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı. Bir küçük kaçak ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Kesin olarak "bu tarihte biter" diye bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor. Sağlık alt yapımız virüse karşı çok güçlü. Bu süreç sona erdiğinde ekonomik olarak bu noktadan çok hızlı çıkacağımızı düşünüyorum.
YENİ BİR DÜNYA KURULACAK
Yeni bir dünya mutlaka kurulacak. Aksi halde bir sonraki afet karşısında vereceğimiz cevap çok daha yıkıcı olabilir. Türkiye sağlam bir alt yapıya sahip olduğu için bu süreci iyi yönetti. 3 alan çok önemli hale geldi. Birincisi biyo-güvenlik. İkincisi siber-güvenlik. Üçüncü nokta da gıda güvenliği...
- 12.04.2020
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