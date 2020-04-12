Stadyum projesi ve corona virüsü salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı içerisinde olan Tottenham'ı Harry Kane kurtaracak. Daily Mail Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tottenham, golcüsü Harry Kane'i Manchester United'a satmaya hazırlanıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Harry Kane, 220 milyon Euro bedelle Manchester United'a transfer olacak.

HARRY KANE İÇİN ÇILGIN TRANSFER ÜCRETİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Harry Kane'i Manchester United'a 220 milyon euro karşılığında satmaya sıcak bakıyor.

Hem İngiltere hem de futbol tarihinin en yüksek bedelli transferlerinden birine imza atılması bekleniyor. Hem corona virüs etkisi hem de başta 1 milyar euro gibi bir bedeli aşan stat projesi olmak üzere geniş borçları olan Tottenham, Harry Kane'i Manchester United'a 220 milyon euroya satmayı hedefliyor.