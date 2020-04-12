Harry Kane 220 Milyon Euro bedelle Manchester United'a transfer oluyor! Corona virüsü transferi de etkiledi... - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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220 Milyon Euro bedelle 'a oluyor! transferi de etkiledi...

Harry Kane 220 Milyon Euro bedelle Manchester United'a transfer oluyor! Corona virüsü transferi de etkiledi...

İngiliz devi stadyum projesi ve salgınıyla dibe vurdu. Ekonomik sıkıntı içerisinde olan Tottenham'ı rahatlatacak. Tottenham forması giyen Harry Kane, 220 milyon Euro bedelle 'a olacak.

Stadyum projesi ve salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı içerisinde olan Tottenham'ı kurtaracak. Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tottenham, golcüsü Harry Kane'i 'a satmaya hazırlanıyor. ekiplerinden Tottenham forması giyen Harry Kane, 220 milyon Euro bedelle Manchester United'a olacak.

HARRY KANE İÇİN ÇILGIN TRANSFER ÜCRETİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Harry Kane'i Manchester United'a 220 milyon euro karşılığında satmaya sıcak bakıyor.

Hem İngiltere hem de futbol tarihinin en yüksek bedelli transferlerinden birine imza atılması bekleniyor. Hem corona virüs etkisi hem de başta 1 milyar euro gibi bir bedeli aşan stat projesi olmak üzere geniş borçları olan Tottenham, Harry Kane'i Manchester United'a 220 milyon euroya satmayı hedefliyor.

  1. 12.04.2020
  2. Güncelleme: 12.04.2020 18:57
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