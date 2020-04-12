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12 Nisan 2020, Pazar
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sonrası ikramiyeleri evlere teslim olacak!

Corona virüsü sonrası Milli Piyango ikramiyeleri evlere teslim olacak!

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında 'dan şok bir karar geldi. Milli Piyango talihlilerine ikramiyeler evlerine kadar teslim edilecek.

önlemleri kapsamında talihlilerinin ikramiyeleri evlerine kadar götürülecek. Milli (MPİ) Genel Müdürlüğü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında talihlileri için harekete geçti. Faaliyetlerini sosyal sorumluluk çerçevesinde yürüten İdare, "Evinde Kal Türkiyem" çağrılarına destek olma kararı aldı. Bu çerçevede Milli Piyango İdaresi, sosyal izolasyonda olan veya İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleriyle sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar için adrese teslim ikramiye dönemini başlatıyor.

İdareden ikramiye kazanan talihlilere, sayısal oyunlar, milli piyango ve hemen kazan oyunlarında hak ettikleri ödemeleri evlerinde yapılacak. Uygulama, bu olağanüstü dönem bitene kadar büyük ikramiyeler için devam edecek. Talihlilere, talep etmeleri halinde kendilerine en yakın şube müdürlüğü yetkililerince belirttikleri ev adreslerinde ödemeleri yapılacak. İdare, talihlilere ikramiyelerine ilişkin çekleri bu şekilde teslim edecek. Özellikle haftada 4 gün oynanan sayısal oyunların talihlileri, büyükşehirlere ilişkin geçiş yasağı nedeniyle 'ya gelmekte sıkıntı yaşarken, bu uygulama söz konusu talihliler için önem taşıyor.

CORONA VİRÜSÜ SÜRECİNDE SANAL BAYİLERE İLGİ ARTTI

Öte yandan, covid-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkmak istemeyenlerin son dönemde daha çok sanal bayiler üzerinden online bilet almayı tercih ettiği belirtildi. Milli Piyango İdaresince onaylanmış yasal bahis siteleri üzerinden online piyango bileti almak isteyenler, bu kapsamda diledikleri sayıda bilete ortak da olabiliyor. Bir sanal bayiye T.C. kimlik ve banka hesap numarasıyla üye olunabiliyor.

  1. 12.04.2020
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