Dünya genelinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı kovid-19 - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Haberler Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı

Son dakika haberleri... Dünya genelinde yeni tip corona virüsü vaka sayısı 1 milyon 800 bini aştı, 110 bin 827 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 412 bin 356 kişi ise iyileşti. En çok vaka görülen ülke ise 534 bin 494 ile oldu. İşte corona virüsünün yayıldığı ülkeler ve vaka sayıları...

Yeni tip (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 803 bin 475'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 534 bin 494 ile oldu, bu ülkeyi 166 bin 19 vakayla , 152 bin 271 ile , 129 bin 654 ile ve 125 bin 834 ile izledi.

Salgının ortaya çıktığı 'de ise 82 bin 52 vaka kayda geçti.

VAKA SAYILARI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER ŞÖYLE SIRALANDI:

" (84 bin 279), (71 bin 686), (52 bin 167), (29 bin 647), (25 bin 587), (25 bin 300), (23 bin 318), (21 bin 40), Portekiz (16 bin 585), (15 bin 770), (13 bin 945), (10 bin 878), (10 bin 512) ve (10 bin 483)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Covid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 110 bin 827 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 412 bin 356 kişi ise iyileşti. Tedavi altında 1 milyon 280 bin 292 kişi bulunuyor.

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  1. 12.04.2020
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