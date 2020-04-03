Son dakika: Türkiye'de corona virüsünde vaka sayısı kaç? Corona virüsünden kaç kişi hayatını kaybetti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Corona virüsünde kaç entübe hasta var? Corona virüsünden iyileşen hasta sayısı kaç? Hangi ilde kaç vaka ve kaç ölü var? Türkiye'de de etkisini hızla artıran corona virüsü nedeniyle vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin kocanın son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Bakan Koca, corona virüsünün Türkiye'de görüldüğü 10 Mart'tan bu güne kadar gerek sosyal medya hesabından gerekse canlı yayınlarda gün gün vaka ve ölü sayısını açıklıyor. Peki 3 Nisan itibariyle Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla corona virüsü salgınında ülkemizdeki son durumu paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Nisan itibari ile 16 bin 160 kişiye test yapıldığını duyurdu. Yapılan test sonucunda 2 bin 286 hastanın test sonuncunun pozitif çıktığı açıklandı. Ayrıca 3 Nisan itibariyle 69 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Bakan Koca, corona virüsünde toplam vaka sayısının 20921 yükseldiğini belirtirken, toplam 425 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı.
CORONA VİRÜSÜNDE GÜN GÜN RAKAMLAR:
11 Mart: 1
13 Mart: 5
14 Mart: 6
15 Mart: 18
16 Mart: 47
17 Mart: 98
18 Mart: 191
19 Mart: 359
20 Mart: 670
21 Mart: 947
22 Mart: 1236
23 Mart: 1529
24 Mart: 1872
25 Mart: 2433
26 Mart: 3629
27 Mart: 5698
28 Mart: 7402
29 Mart: 9217
30 Mart: 10827
31 Mart: 13531
1 Nisan: 15679
2 Nisan: 18135
3 Nisan: 20921
484 HASTA İYİLEŞEREK TABURCU OLDU
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, koronavirüs tedavisi gördükten sonra tamamen iyileşen hasta sayısı ise 415'e yükseldi. Toplam entübe olan hasta sayısı ise 783 olarak açıklandı. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı ise bin 251'e yükseldi.
GÜNLÜK TEST SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ GÖZLEMLENDİ
Bakanlığın verilerine göre bugünkü test sayısında da büyük artış gözlemlendi. Son 24 saatte 16 bin 165 test yapıldı ve 2 bin 786 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425'ya, toplam vaka sayısı ise 20 bin 921'e yükseldi.
CORONA VİRÜS KAYNAKLI VEFAT SAYISI EN YÜKSEK İSTANBUL'DA
Vefat sayılarında ise en çok vefatın olduğu İstanbul ve Ankara öne çıkıyor. İstanbul'da 210 kişi hayatını kaybederken, İzmir'de 27, Kocaeli'de 14, Ankara ve Konya 11 ölümle sonuçlanan vaka yer alıyor.
TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS TEDAVİSİ İÇİN BÜYÜK ADIM
Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'dan etkilenenlerden uygun görülenlerin tedavisinde kullanılacak "immün plazma temini"ne ilişkin kriterler belirlendi..
Kovid-19 geçirip iyileşen kişinin bağışçı olabilmesi için, enfeksiyonu geçirmiş olduğuna dair laboratuvar test sonucu gerekli olacak..
İmmün plazma tedarik ve uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlemiş olduğu ücret dışında hiçbir ek ücret alınamayacak..
PROFESÖR DOKTOR CORONA VİRÜSÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ
Corona virüse tedavisi gören İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti.
Corona virüsü testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hayatını kaybetti. Vefat haberini Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Onur Taşçıoğlu'nun paylaşımında "Canım babam Prof. Dr. Cemil Taşçıoglu' nu kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" ifadeleri yer aldı.
CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Corona virüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.
CORONA VİRÜSÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. Hubei eyaletinde yer alan Wuhan şehrindeki "Huanan" isimli bir deniz ve et ürünleri pazarından kaynaklandığı düşünülen yeni virüsün, daha önceki yıllarda salgına neden olan SARS ve MERS gibi corona tipi virüs ailesine mensup olduğu belirtiliyor.
CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM ORANLARI
Mart ayı itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından açıklanan ölüm oranı %3.4'tür.
Çeşitli ülkelerdeki yeni çalışmalar ve Massachusetts'teki corona virüsü salgını, corona virüsün bulaşma ve yayılma özellikleri ile ilgili yeni bilgileri gün yüzüne çıkardı. Corona virüsü üzerinde çalışan bilim insanları, virüsün esas olarak yüksek ateş, öksürük veya nefes almada zorluk gibi belirtiler gösteren kişiler tarafından yayıldığını vurguladı. Bu doğruysa, bu iyi bir haber, çünkü açıkça hasta olan insanlar tanımlanabilir ve izole edilebilir, bu da bir salgını kontrol etmeyi kolaylaştırır. Ancak yeni yapılan bir çalışma, corona virüsü belirtileri taşımayan bir insanın da virüsü etrafına yayabileceğini ortaya çıkardı.
"CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLER OLMADAN DA BULAŞABİLİR"
Virüsün belirtiler gösterdiği ve öksürük gibi yollarla bulaştığı biliniyordu. Ancak, en az 82 vakanın olduğu Massachusetts'teki çalışmalar, corona virüsü kümesinin henüz belirti göstermeyen insanlar tarafından başka insanlara bulaşabileceğini ve semptomları olmayan kişilerin önemli miktarda enfeksiyona neden olduğunu gösteriyor.
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
- 03.04.2020
- Güncelleme: 03.04.2020 19:51
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Türkiye'de corona virüsünde vaka sayısı kaç? Corona virüsünden kaç kişi hayatını kaybetti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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