Ziraat Türkiye Kupası
Rıza Kayaalp tarih yazdı

Rıza Kayaalp tarih yazdı

Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya alan milli güreşçimiz, 13. şampiyonluğunu kazanarak Karelin’in rekorunu tarihe gömdü

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 06:50
Rıza Kayaalp tarih yazdı

Arnavutluk'un Tiran kentinde süren Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Macar güreşçi Atilla Vitek'i 7-1 yenerek altın madalya kazandı. Milli güreşçimiz, 13. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Rus sporcu Aleksandr Karelin'in rekorunu geride bıraktı ve adını dünya güreş tarihine altın harflerle yazdırdı. 610 gün sonra mindere dönen ve 15. kez Avrupa şampiyonasında final yapan güreşçimiz, 13. kez şampiyon ve 2 gümüş madalya ile ulaşılması güç rekora imza attı. Rıza Kayaalp'in 5 dünya şampiyonluğu ve 3 olimpiyat madalyası da bulunuyor. Dün mindere çıkan milli güreşçilerimizden 63 kiloda Kerem Kamal ise bronz madalya kazandı. Bugün ise 67 kilodaki Murat Fırat final, 72 kiloda Cengiz Arslan da bronz madalya mücadelesi yapacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Rıza Kayaalp ile telefonda görüşerek tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şampiyonluğun bizi mutlu etti. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Rekor oldu, seni tebrik ediyorum. Ailene selamlar. Sağ ol var ol. Gözlerinizden öpüyorum" diye konuştu. Kayaalp de, "Size rekor sözü verdik. Sözümüzü tuttuk" dedi.

