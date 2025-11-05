CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Güreş Kayaalp haklı bulundu

Kayaalp haklı bulundu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, dün bir basın toplantısı düzenledi. Aldığı 4 yıllık cezaya itirazda bulunan Rıza Kayaalp, Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) kendisini haklı bulduğunu ve 1 Ocak 2026’dan itibaren istediği takdirde aktif spor hayatına devam edebileceğini söyledi.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2025 Çarşamba 06:50
Kayaalp haklı bulundu
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, dün bir basın toplantısı düzenledi. Aldığı 4 yıllık cezaya itirazda bulunan Rıza Kayaalp, Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) kendisini haklı bulduğunu ve 1 Ocak 2026'dan itibaren istediği takdirde aktif spor hayatına devam edebileceğini söyledi.
