Kayaalp haklı bulundu

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, dün bir basın toplantısı düzenledi. Aldığı 4 yıllık cezaya itirazda bulunan Rıza Kayaalp, Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) kendisini haklı bulduğunu ve 1 Ocak 2026’dan itibaren istediği takdirde aktif spor hayatına devam edebileceğini söyledi.
